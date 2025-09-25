2大咖合作獵地　33億買南港1470坪停車場

▲國泰建設（2501）與三井砸33.2億元，買下南港1470坪停車場。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

國泰建設（2501）與三井過去合作過不少大型個案，雙方再度合作，以33.2億元買下南港重陽路1470坪停車場。在地房仲表示，南港重陽重劃區發展多年，如今品牌建商再推出個案，單價上看130萬元以上。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰建設去年一口氣推出8大案，分別為中和「META PARK」、內湖「國泰承真」、新莊「國泰．旭」、三重「RiVER PARK」、台中「國泰仰薈」、台南「國泰仰睦」、中和「METRO PARK」、台中「國泰森林薈」，合計總銷高達600億元，銷售去化順暢。

雖然當前房市不景氣，但國泰建設仍積極購地。最新實價顯示，南港重陽重劃區內一處停車場8月以33.19億元成交，合計面積達1470坪，換算土地單價約為225.66萬元，經查買方為向陽置業地產，為國泰建設、三井集團共同出資的公司。

事實上，國泰與三井合作過不少大型個案，包括中和「META PARK」與「METRO PARK」、三重「RiVER PARK」等等。

無獨有偶，向陽置業地產33.19億元購置的停車場周邊，同樣現況為停車場的向陽段13-8地號，土地坪數約168.9坪，1月以總價3億5168萬元成交，土地單價約208.2萬元，買方為自然人。

▲南港區重陽重劃區近期停土地交易。（表／住商提供）

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠表示：「南港重陽重劃區發展多年，區域過去吸引不少知名建商進駐，並有大片綠地，為南港乃至於整個北市東區少見的純住宅環境。」

吳紀楠指出：「南港重陽重劃區期新案成交行情已達每坪110~130萬元，若未來品牌建商進駐推案，有望推升區域成交單價達130萬元以上。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，南港重陽重劃區素地已非常稀少，也幾乎沒什麼新案，但放眼整個南港區，仍是北部相當有話題性的區域，許多大型開發案蓄勢待發，像是台電CR1、富邦大南港、調車廠案，以及許多頗具規模的商辦、廠辦都在興建當中，潛力十足。

《地產詹哥老實說》EP276／央行留伏筆「Q4總檢討」 專家潑冷水：這些人分不到羹