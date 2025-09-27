年輕人買房都選大樓　「長輩送透天厝」竟拒絕！內行曝3原因

▲年輕人不愛透天了？（示意圖／記者許凱彰攝）



記者施怡妏／綜合報導

如果預算足夠，會想買透天厝、大樓、華廈還是公寓？不過有網友發現，身邊的年輕朋友，似乎比較喜歡大樓，甚至有長輩要送高雄透天，朋友竟然拒絕，好奇「為什麼年輕人不愛透天了？」對此，信義房屋專家表示，可能跟現代人的生活習慣有關係，而且透天房價通常偏高，負擔比較大，選大樓相對輕鬆。

有網友在PTT發文，身邊的年輕朋友幾乎都選擇購買大樓，對於透天厝興趣缺缺，甚至連長輩要送一棟位於高雄市區的透天厝，都斷然拒絕，寧願自掏腰包買大樓，令他相當不解，「現在的年輕人，怎麼會這麼不愛透天？」

貼文曝光，網友點出3大問題，價格太貴、維護不易、便利性，「有管理員收包裹、有垃圾集中處理真的很重要」、「透天三千萬起跳，怎麼買」、「連大樓都買不起了，還透天」、「老了或受傷根本走不了」、「掃樓梯就掃到懷疑人生」、「快出門結果發現手機在四樓，崩潰」、「大樓有管理室收包裹，有子母車丟垃圾」、「很簡單啊，就是買不起」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最主要還是錢的問題，目前高房價導致市場產品「小宅化」，再加上年輕人多選擇不婚、不生，居住需求也跟著轉變，現在網購盛行，大家都會希望有管理員可以代收包裹。

曾經理也分析透天的優缺點，優點是空間大、土地值錢、不被干擾；缺點則是沒有管理員收包裹，需要爬樓梯等等；不過，透天厝在中南部仍是相當受到歡迎，「台南的透天厝交易比例一直都很高」。