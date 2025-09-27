ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

年輕人買房都選大樓　「長輩送透天厝」竟拒絕！內行曝3原因

▲▼透天厝,透天。（圖／記者許凱彰攝）

▲年輕人不愛透天了？（示意圖／記者許凱彰攝）

記者施怡妏／綜合報導

如果預算足夠，會想買透天厝、大樓、華廈還是公寓？不過有網友發現，身邊的年輕朋友，似乎比較喜歡大樓，甚至有長輩要送高雄透天，朋友竟然拒絕，好奇「為什麼年輕人不愛透天了？」對此，信義房屋專家表示，可能跟現代人的生活習慣有關係，而且透天房價通常偏高，負擔比較大，選大樓相對輕鬆。

有網友在PTT發文，身邊的年輕朋友幾乎都選擇購買大樓，對於透天厝興趣缺缺，甚至連長輩要送一棟位於高雄市區的透天厝，都斷然拒絕，寧願自掏腰包買大樓，令他相當不解，「現在的年輕人，怎麼會這麼不愛透天？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友點出3大問題，價格太貴、維護不易、便利性，「有管理員收包裹、有垃圾集中處理真的很重要」、「透天三千萬起跳，怎麼買」、「連大樓都買不起了，還透天」、「老了或受傷根本走不了」、「掃樓梯就掃到懷疑人生」、「快出門結果發現手機在四樓，崩潰」、「大樓有管理室收包裹，有子母車丟垃圾」、「很簡單啊，就是買不起」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最主要還是錢的問題，目前高房價導致市場產品「小宅化」，再加上年輕人多選擇不婚、不生，居住需求也跟著轉變，現在網購盛行，大家都會希望有管理員可以代收包裹。

曾經理也分析透天的優缺點，優點是空間大、土地值錢、不被干擾；缺點則是沒有管理員收包裹，需要爬樓梯等等；不過，透天厝在中南部仍是相當受到歡迎，「台南的透天厝交易比例一直都很高」。

關鍵字：房地產年輕人透天厝大樓居住选择

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠事件是反制或失格？　

藝人隋棠被爆出住在豪宅卻積欠高達11萬元的管理費，對此她回應的大意是，由於社區管委會未盡責修繕頂樓漏水，使得頂樓住戶多年來飽受漏水之苦，家中裝潢家具屢次受到損害，而不得已做出的反制行為。

1小時前

年輕人買房都選大樓　「長輩送透天厝」竟拒絕！內行曝3原因

如果預算足夠，會想買透天厝、大樓、華廈還是公寓？不過有網友發現，身邊的年輕朋友，似乎比較喜歡大樓，甚至有長輩要送高雄透天，朋友竟然拒絕，好奇「為什麼年輕人不愛透天了？」對此，信義房屋專家表示，可能跟現代人的生活習慣有關係，而且透天房價通常偏高，負擔比較大，選大樓相對輕鬆。

2小時前

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐廳暴賺百億致富

宜蘭頭城的「阿拉伯宮」頗具氣勢與神祕色彩，屋主為已故的企業家林昭文，《ETtoday新聞雲》整理他的發跡故事，從販賣文具、經營印刷廠及果汁廠，再到沙烏地阿拉伯開中餐廳，大賺百億身家後返鄉經營百貨公司、度假村，並興建了這棟「阿拉伯宮」。

3小時前

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光

沿著頭城外澳濱海公路前行，一道白色高牆格外醒目，牆後圓頂、拱窗隱約浮現，彷彿一座漂洋過海的異國宮殿，當地人習慣喊它「阿拉伯宮」，這棟曾經開價33億元的傳奇招待所，《ETtoday新聞雲》獨家開箱內部，一探這全台最貴招待所的廬山真面目。

3小時前

靠爛尾樓成上櫃董座！台灣唯一成功的套房酒店　年底歇業

從門外漢到上櫃飯店董座，劉清郎不斷自我挑戰。營造業出身的他，當年隻身到台東闖天下、跑工地，因被倒債誤打誤撞跨足飯店業，把爛尾樓翻身為年收3億元的人氣飯店，更趁勢打造富野集團，以平價連鎖飯店異軍突起，旗下飯店還接待過2任總統，甚至插旗海外市場。

4小時前

女花1700萬買房剛交屋！裝潢師傅跑錯樓層　她家牆壁被拆了

中國大陸浙江杭州一名女子砸下400萬人民幣（新台幣約1700萬元）買房，沒想到還沒入住，家裡的一面牆卻憑空消失。她事後才知道，原來是樓上住戶找來的裝潢師傅走錯門，誤把她家的牆給砸了，氣得她大喊「電視裡的劇情居然發生在我身上！」

16小時前

基隆45年老社區「危樓黃單」！81％住戶點頭　最快明年底重建動工

基隆市仁愛區光華里成功一路一帶的「聯宏社區」，因屋齡高達45年，加上地下室結構出現鋼筋外露與外牆磁磚剝落等問題，去年4月地震後受損更加明顯，市府鑑定後已張貼危險建物黃單。如今已有81%住戶簽署同意書，基隆市政府將啟動公辦都更程序，並協助進行海砂屋檢測，預計今年底前完成鑑定，最快可在明年第4季確認由哪一家建商承接重建。

17小時前

結婚買不起房！小叔要求「借住婚房」　全場喊不要：別挑戰人性

婚姻是人生大事，談論婚姻時帶有一些物質基礎也無可厚非。不過，若是為了親人的結婚為難到自己，就可得多思量思量了。近日就有一名已婚女網友上網吐苦水，表示小叔今年想與女友結婚，對方家長卻要求「有房才能嫁」。小叔買不起房，於是找上自己的丈夫，希望能把夫妻倆結婚時貸款買下的婚房「借他住幾年」，而她老公也覺得「沒什麼大不了」，只有她堅決不同意，搞得自己好像壞人。狀況曝光後，網友一面倒支持這名女網友，表示「請神容易送神難」，小叔夫妻住久了要他們離開可就麻煩了。

18小時前

惡房東走開！內政部推免費法扶「2條件」律師費全免

房客注意了！9月30日起民眾如果遇到租屋糾紛可向內政部提供的「法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務」申請免費法扶服務，透過司法途徑爭取租屋權益。

18小時前

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創。除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援手。包含愛山林建設公司董事長祝文宇個人捐助500萬元，豐邑集團則是緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機送至災區。

18小時前

【半個鄉消失】光復被淹成「泥海」 震撼衛星對比照曝！ #花蓮

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金..

50年老公寓「還能住多久？」　..

年付276萬簽20年長約　麥當..

台灣唯一成功的套房酒店　年底將..

漲幅55%後首見鬆動　興富發開..

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐..

年輕人愛大樓「長輩送透天厝」竟..

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

存款600萬！金融哥「看一輪雙..

新青安被酸「糖衣毒藥」　一票突..

ETtoday房產雲

最新新聞more

周惟蘋／公寓大廈管理亂象　隋棠..

年輕人愛大樓「長輩送透天厝」竟..

神秘阿拉伯宮屋主是他　中東開餐..

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金..

台灣唯一成功的套房酒店　年底將..

女花1700萬買房牆壁被砸了　..

聯宏社區啟動海砂屋鑑定　最快明..

結婚買不起房！小叔要求「借住婚..

惡房東走開！內政部推免費法扶「..

愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366