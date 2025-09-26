ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

亞昕8888萬收台灣大道46年老屋　證實「不會蓋住宅」

▲▼ 台灣大道二段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲亞昕國際出手位於五期重劃區、台灣大道二段、屋齡46年的老舊透天。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

土地市場交易冷卻，但蛋黃區土地仍有建商出手整合，根據實登揭露，位於五期重劃區，台灣大道二段、屋齡46年的老舊透天，以8888.6萬元交易，每坪地價達到五期天花板227萬元，經查出手者為亞昕國際。

位於大容西街附近，位於台灣大道上地坪39.32坪、建坪96坪，屋齡46年的老舊透天出現高價交易，總價8888.6萬元、換算地價高達227萬元，創下今年五期新紀錄，而五期歷年最高的地價也同樣是該集團出手，位於捷運南屯站土地，目前已推出「亞昕織御」總銷72億元。

維昕國際建築董事長張維珍表示：「該塊土地確實是我們出手，目前仍在整合中，若整合完成預計將推出商用不動產，如同集團在新莊Ａ4出口已佈局商用不動產，預計只租不售。」

面對景氣問題，張維珍說：「此次插旗五期重劃區，主要是看準該地段有雙捷運的優勢。」

▲▼ 台灣大道二段 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該交易每坪地價達到五期天花板227萬元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

對於地價部分，七期資深房仲廖香婷說：「227萬元就是區域天花板價，該地目為高容積的商四用地，該區段雖屬於五期重劃區，但因緊鄰七期、交通便利，商業機能完整，屬於超級蛋黃的地段，雖然近年整體土地市場因高利率、資金收縮而轉冷，也只有上市櫃建商有能力出手囤地，觀察鄰近的土地分區相對零散，若整體整合下來有望拉低平均取得單價。」

亞昕國際重壓台中，目前推出的包含北屯14期重劃區洲際段「亞昕嶼森之森」，總銷億元，南屯站「亞昕織御」總銷72億元。另外，業界期待預計年底將推出，與台中品牌建商鉅虹建設合作的「大連路案」，基地面積3千坪、總銷約300億元的大案，目前正在走都更流程，張維珍說：「可能要延到明年推出。」

關鍵字：台中土地市場亞昕國際商業不動產土地交易

