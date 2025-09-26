台積電供應鏈重壓林口　洋基企業總部進駐「福樺中央大樓」

【企劃特輯】

專精高科技廠機電整合工程，股票上市企業洋基工程（股票代號：6691）。受惠台積電擴廠，以及承攬ASML於林口新北國際AI+智慧園區的新廠統包工程。大單在手，營運前景展望樂觀。據臺灣證券交易所公開資訊觀測站公告，洋基工程向福樺建設購置辦公室，即為林口文化二路上的「福樺中央大樓」。

▲林口雄踞機場國門，建設持續做多。

半導體巨頭ASML插旗林口 帶動商辦市場需求爆發

ChatGPT、Gemini等AI應用大爆發，促動半導體產業、晶片強勁需求。台積電密切合作夥伴，全球半導體裝置製造商龍頭—荷商艾司摩爾，於新北國際AI＋智慧園區設廠。預計挹注於300億資金，2000名菁英駐點，建立AI關鍵供應鏈。帶動周邊產業能量，機電、營造、貿易、專業事務所。從硬體到軟體、基礎機具到知識人力，為各類型商業活動注入活水。

▲ASML進駐林口新北國際AI＋智慧園區。

國家級文化新地標 林口國家檔案館揭幕

林口雄踞機場國門，掌握運籌全球優勢，除半導體科技聚落之外，更招商引資，包括東森集團創建營運總部，且與晶華國際酒店合作推出「Silks X 晶英薈旅」全新酒店品牌。此外，三井不動產加碼投資，擴展林口三井OUTLET規模，Ⅰ館＋Ⅱ館合計約300間品牌專櫃，看好高所得迎來消費爆發力，提供一站式全方位購物體驗。

國家級文化建設「國家檔案館」也於今年9月開始試營運。作為台灣首座國家檔案館，旨在保存、展示國家歷史文件，紀錄台灣社會發展。外觀以林口紅土沉積地質為概念，周圍環繞原生林相，融合綠林坡道、霧景鋼構，邀訪客穿過森林入館，作為全民共學的文化場域，也為林口深植人文底蘊。

▲國家級文化建設「國家檔案館」揭幕。

福樺中央大樓 定位林口最頂企業總部

福樺建設深耕林口30年，用在地人建築故里的熱忱，傾注情感與理想，素來在林口享譽盛名、口碑卓著。這次福樺建設攜手美國AIA建築大師姚仁喜，共創世界地標。憑依百米鋼骨氣勢，現代極簡光擘帷幕，演繹精練建築意象。同時，在大樓頂層規劃環景360度，可縱觀天地山海交匯的空中會所，是特別獻給領航者崇高禮讚。

企業總部是給合作夥伴、往來客戶來訪的第一印象，也是奠定事業體穩定發展的基石，代表著門面氣度、品味眼光與經營實力。「福樺中央大樓」位於林口文化二路珍稀核心區段，難得一見的國際級商辦地標，擘劃132-1070坪恢弘尺度，是專為企業品牌精心打造的世界名片。磅礴落成、即刻進駐，歡迎科技層峰、實業領袖親臨鑑賞。「福樺中央大樓」企劃行銷｜海悅機構-好漾廣告股份有限公司

▲林口頂級企業總部「福樺中央大樓」現場實景。

建案官網：https://go.hiyes.tw/86fy2t