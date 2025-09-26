愛山林祝文宇捐500萬助花蓮　豐邑召集設備送災區

▲花蓮光復鄉災區最新畫面。（圖／林保署花蓮分署提供）

記者陳筱惠／綜合報導

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水與泥流湧入社區，導致當地嚴重受創。除了政府與軍方投入救援，民間企業與善心人士也相繼伸出援手。包含愛山林建設公司董事長祝文宇個人捐助500萬元，豐邑集團則是緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機送至災區。

強颱「樺加沙」重創花蓮，導致堰塞湖潰堤，造成道路坍方，房舍傾毀、電力通訊中斷，災情尤以光復鄉最為慘重。截至9月25日上午，已造成14人不幸罹難、52人受傷、33人失聯，災後搜救與復原工作分秒必爭。

▲豐邑集團立即緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機至災區。（圖／記者陳筱惠翻攝）

北部開發商愛山林建設公司董事長祝文宇，基於人溺己溺的同理心，以個人名義，捐助500萬元至「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」賑災專戶，希望能發揮個人善的力量，支持政府協助受災居民迅速重建家園，全力幫助花蓮早日復原。

而中部開發商豐邑集團，則考慮到颱風過後，泥濘與淤積逐漸乾涸，災區第一線傳出清理工具嚴重短缺。第一時間啟動緊急支援機制，緊急調度50台單輪車與10台高壓沖洗機，派車抵達光復鄉，協助居民清除淤泥、搬運土石，盼能即刻投入使用，為救援與重建爭取時間。

豐邑集團表示，此次援助並非單純提供一般物資，而是依據現場急需、直接能派上用場的器具，希望善心能發揮最大效益，幫助居民盡快恢復安全的生活環境，期盼在第一波行動中，發揮最大的善益。

