靠爛尾樓成上櫃董座！台灣唯一成功的套房酒店　年底歇業

▲儘管國旅市場陷入衰退困境，富野集團董事長劉清郎的拓點腳步卻沒放緩，他身旁的「杉原方舟」是最新據點，未來將打造為海洋文化和自然體驗基地。（圖／鏡週刊提供，下同）

從門外漢到上櫃飯店董座，劉清郎不斷自我挑戰。營造業出身的他，當年隻身到台東闖天下、跑工地，因被倒債誤打誤撞跨足飯店業，把爛尾樓翻身為年收3億元的人氣飯店，更趁勢打造富野集團，以平價連鎖飯店異軍突起，旗下飯店還接待過2任總統，甚至插旗海外市場。

近年國旅海嘯來襲，集團營收腰斬，他積極調整布局，同時逆勢拓點，等待市場回溫，再次在逆風中翻盤。

颱風快閃後，台東知本溫泉區洗落塵囂，劉清郎在細雨中回望今年底將退場的「富野大飯店」。「它曾經風光過，當年台灣的投資型套房酒店沒有一個成功，像是台北的芝麻酒店、財神酒店。」他凝視著「起家飯店」緩緩開口，過往點滴在腦海迅速翻頁，「富野算是唯一做起來的，而且營運到現在也是不容易了。」

困境中開局 拓展新據點

▲「富野大飯店」曾是集團金雞母，由於產權複雜且量體大，將於今年底退出知本溫泉區。

富野集團是上市櫃觀光股的平價連鎖飯店一軍，目前旗下共有10個據點，全台版圖涵蓋台東、花蓮、台中、嘉義、高雄和台南，大多位在國內知名風景區。董事長劉清郎以穩健的經營步伐打天下，卻也不斷與逆境交手。

近年來，國內旅宿業深陷低谷，從2019年到2024年，國旅入住率大幅走跌。劉清郎也在此時調整集團布局，決定收掉難以轉型的富野大飯店，他帶著不捨口吻說：「畢竟當年建商是以套房型飯店來規劃設計，套房業主太多加上量體大，不利於品牌飯店經營。」

▲美麗灣渡假村因爭議荒廢多年，台東縣政府以ROT方式委外招商，未來將轉型為文教基地。

然而，他的拓點腳步沒因國旅疲軟而喊停，先是取得台南關子嶺勞工育樂中心的委外經營權，砸下近2億元改裝為「關子嶺富野溫泉會館」，去年4月加入集團營運。同年，還與三立集團的關係企業華立時代公司共同投資「杉原方舟」，這個文教基地坐落在台東杉原灣，前身是因爭議停擺多年的美麗灣渡假村，預計明年以主打海洋文化和自然體驗的新貌亮相。

▲「關子嶺富野溫泉會館」為老溫泉鄉注入新意，露天泡湯區煥然一新。

「有機會就要創造新的據點。」劉清郎懂得在困境中開局，骨子裡的韌性和拓荒者精神，來自成長背景。他是嘉義農村子弟，「爸媽靠著做田、打零工討生活。」身為家中長子，他從小跟著苦幹做活，「寒暑假還做板模小工，綁模板、綑鋼筋。」後來自土木科系畢業，直接進入營造業，「跑工地很辛苦，但是一個月薪資有2萬元，當時一些同學走公務體系，月薪大概5、6千元而已。」肯學吃苦的他很快就累積創業資本，也勇於挑戰、不被逆境束縛。



