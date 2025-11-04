28坪中古屋翻新「報價300萬」他嚇喊貴　改找統包！一票苦主勸退

▲裝潢費用太昂貴。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

對許多人來說，不只高昂房價讓人卻步，連裝潢費都超貴，一名網友表示，買了一間位於竹北的20年的中古屋，3房室內約28坪，找了欣賞的設計師協助規劃，但初步估算下來竟要價300萬元，遠超過他設定的200萬元預算，讓他相當苦惱，貼文掀起網友討論。

原PO在Dcard發文，在竹北購入一間約20年屋齡、室內28坪的三房中古屋，房屋內部需大幅整修，包括兩間浴室翻新、水電全面更新與格局調整，於是委託設計師協助規劃。設計公司初步估算費用約300萬元，內含監工與設計費，但他設定的裝潢預算僅有200萬元，與當初的預算差很大。

原PO進一步指出，由於費用高出預算，他考慮只購買設計圖，再自行找統包承接施工，但又擔心成果與設計圖差異過大，也不確定現有預算能否完成基本需求，「雖然知道現在裝潢費用很貴，第一次買房真的不知道裝潢的報價到底合不合理…好困擾啊 希望各位能幫忙解惑！」

貼文曝光，許多過來人建議，「統包雖然可能省錢，但成品品質差異很大」、「我有兩次裝潢經驗，千萬千萬不要找統包，建議直接找連鎖大品牌的設計公司來做，可能比較貴，但真的好很多」、「第一次裝潢找統包就中途一直加錢，做出來差強人意；第二次找設計師很滿意」。

但也有網友表示，選設計師或是統包都可以，但一定要慎選，「我最近剛裝潢完畢，室內34坪，線路重拉，兩間廁所打掉重做，還有木工跟油漆、廚房、地板，整個弄好約3個月，基礎工程費用在120萬以內，我的統包超級好聯繫，晚上一通電話他就到現場幫我場勘，而且很多我沒有想到的地方都會給我很多建議」、「我也是20年老屋翻新，找設計師做滿肚子火，原定施工3個月，已延宕1個多月，目前不知何時會完工，好像很看運氣！沒有一定哪個比較好」。