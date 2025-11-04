ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

28坪中古屋翻新「報價300萬」他嚇喊貴　改找統包！一票苦主勸退

▲裝潢進場裝潢到一半。（示意圖／記者陳致平攝）

▲裝潢費用太昂貴。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

對許多人來說，不只高昂房價讓人卻步，連裝潢費都超貴，一名網友表示，買了一間位於竹北的20年的中古屋，3房室內約28坪，找了欣賞的設計師協助規劃，但初步估算下來竟要價300萬元，遠超過他設定的200萬元預算，讓他相當苦惱，貼文掀起網友討論。

原PO在Dcard發文，在竹北購入一間約20年屋齡、室內28坪的三房中古屋，房屋內部需大幅整修，包括兩間浴室翻新、水電全面更新與格局調整，於是委託設計師協助規劃。設計公司初步估算費用約300萬元，內含監工與設計費，但他設定的裝潢預算僅有200萬元，與當初的預算差很大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO進一步指出，由於費用高出預算，他考慮只購買設計圖，再自行找統包承接施工，但又擔心成果與設計圖差異過大，也不確定現有預算能否完成基本需求，「雖然知道現在裝潢費用很貴，第一次買房真的不知道裝潢的報價到底合不合理…好困擾啊 希望各位能幫忙解惑！」

貼文曝光，許多過來人建議，「統包雖然可能省錢，但成品品質差異很大」、「我有兩次裝潢經驗，千萬千萬不要找統包，建議直接找連鎖大品牌的設計公司來做，可能比較貴，但真的好很多」、「第一次裝潢找統包就中途一直加錢，做出來差強人意；第二次找設計師很滿意」。

但也有網友表示，選設計師或是統包都可以，但一定要慎選，「我最近剛裝潢完畢，室內34坪，線路重拉，兩間廁所打掉重做，還有木工跟油漆、廚房、地板，整個弄好約3個月，基礎工程費用在120萬以內，我的統包超級好聯繫，晚上一通電話他就到現場幫我場勘，而且很多我沒有想到的地方都會給我很多建議」、「我也是20年老屋翻新，找設計師做滿肚子火，原定施工3個月，已延宕1個多月，目前不知何時會完工，好像很看運氣！沒有一定哪個比較好」。

關鍵字：裝潢老屋竹北預算網友

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

新竹男「欠繳罰單336萬」神隱！　爸留下的2筆房地產慘遭拍賣

新竹縣一名男子因多次超速、闖紅燈、無照駕駛違規，累積罰單總額高達新台幣336萬餘元，未料男子選擇神隱、拒不繳納，只好移送法務部執行署新竹分署執行，將其近年自父親繼承的2筆房地查封，並進行拍賣程序，拍定所額將用以清償所欠罰鍰。

1小時前

婚育宅限住12年遭批「孩子國小畢就得搬」　卓榮泰：達標後可放寬

國家住都中心近日推出「婚育宅」專案並開放申請，但遭質疑戶數過少、租期偏短。立委指出，現行規定最長僅能住12年，「孩子國小畢業就得搬家」，恐增加家庭負擔。對此，行政院長卓榮泰21日回應，初期政策量能有限，未來若社會住宅數量達成既定目標，延長租期「當然可以再討論」。

2小時前

217名「都更推動師」誕生！　預計年底再開放招生

桃園市住宅及都市更新中心10月底圓滿完成114年度「都市更新推動師」培訓課程，順利培訓出217名合格且優秀的都市更新推動師，為桃園都市更新注入新動能。住都中心執行長邱英哲也透露，115年度課程預計於年底開放招生，歡迎各界有興趣的人士參加。

2小時前

中工經營權之爭開打　寶佳出動15自然人+法人併購

中華工程（2515）經營權之爭正式浮上檯面開打，昨（3日）中工二次發言指寶佳禿鷹掠奪取得中工股票，趁火打劫。今（4日）華建（2530）公告在4月8日至11月4日，由15位法人及自然人買入中工股票，並交代買入股數、目的、資金來源。

2小時前

香港3屍滅門血案凶宅求售　起標價逾4600萬

香港43年前一樁滅門血案奪走3條人命，如今凶宅拍賣求售，起標價為1180萬港幣（約新台幣4687萬元），比銀行估價2100萬港幣低了逾四成。

3小時前

「熟客孩子都大了」　彰化田中老牌文具店吹熄燈號

彰化田中鎮在地經營近20年的「金玉堂文具生活館」近日掛出布條，宣佈將結束營業，老闆也在網上貼出誠心頂讓文，引發地方民眾熱議。不少7、8年級生回憶，從小放學後買筆、買卡片、買開學用品都在這裡，「陪我們長大的店，說再見真的很不捨！」

3小時前

28坪中古屋翻新「報價300萬」他嚇喊貴　改找統包！一票苦主勸退

對許多人來說，不只高昂房價讓人卻步，連裝潢費都超貴，一名網友表示，買了一間位於竹北的20年的中古屋，3房室內約28坪，找了欣賞的設計師協助規劃，但初步估算下來竟要價300萬元，遠超過他設定的200萬元預算，讓他相當苦惱，貼文掀起網友討論。

3小時前

15萬薪月繳7.6萬房貸！夫妻訂預售屋又想買中古屋　專家1原因勸退

一對居住在雙北地區的夫妻，在網路論壇提問購屋問題，掀起許多熱議。這對夫妻目前約900萬元資產、月收入共15萬元，計畫購買2031年完工的預售屋，同時又想再購入一間中古屋解決目前租屋的問題。對此有專家因1原因勸退。

4小時前

怕超過社宅資格門檻！　餐飲業老闆曝：員工拒絕加薪

政府推動社會住宅政策原意是協助弱勢族群、青年及新婚家庭減輕居住壓力，不過在實務上卻出現荒謬現象。台中一名餐飲業老闆透露，她原本想幫門市的資深員工從月薪4萬6元調薪2千，沒想到對方婉拒，理由是「加薪後會超過社會住宅申請資格」。

5小時前

租嘉縣套房租金「年年漲1千」！內行嘆1事：沒有一間不漲的

現在有不少人不想買房、寧願租屋，但就有租屋族哀怨詢問「請問大家租套房，房東有每年都漲（租金）嗎？」說他以前有租屋過，但當時的房東都沒漲房租，可現在的房東每年漲1千塊，「知道現在什麼都漲，但漲幅這樣真的心累」，並透露他是在嘉義縣，引發話題。

5小時前

曹佑寧被問「粿王」尬笑　旁阻擋:不要給那個人版面

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

史上最複雜都更案再傳新進度　首..

新青安買1900萬房！年收近1..

買墳場旁公寓被笑瘋了　男：後悔..

房產離婚後怎分？　律師曝關鍵時..

竹科效應造就「新天龍國」　新竹..

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑..

房市冰封期將解凍！　李同榮指3..

神仙也落難　「守護地方47年」..

預售屋「僅賣3成」他憂建商自管..

存400萬想自己買房「男友提1..

ETtoday房產雲

最新新聞more

新竹男欠繳336萬神隱！爸留的..

婚育宅太少太短？卓榮泰：達標後..

桃市「都更推動師」培訓圓滿！

中工經營權之爭開打　寶佳出動1..

香港3屍血案凶宅求售　起標價逾..

「熟客孩子都大了」　彰化田中老..

20年屋翻新「報價300萬」他..

夫妻訂預售屋又想買中古屋　專家..

怕超過社宅資格門檻！　餐飲業老..

租嘉縣套房租金「年年漲1千」！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366