同預算坪數！全場最愛「這種兩房格局」：兩衛真的是人生大事

記者鄺郁庭／綜合報導

房產專家何世昌日前在粉專「房產知識Buffet+」拋出一題民調，讓網友在相同預算、坪數下，選擇五種不同的兩房規劃。選項包含「2+1房1衛」、「2房2衛開放廚房」、「2房1衛有隔間廚房」等。不少人直呼「2衛浴必須」，話題引發討論。

何世昌文中詢問，如果要買兩房型、且預算與坪數完全相同的條件下，大家會選擇怎麼樣的格局？選項有五個如下：

A.2+1房、1衛浴、開放廚房

多一個使用空間好好用，可充當嬰兒房、辦公室、起居室，使用上更具彈性。

B.2房、2衛浴、開放廚房

多一間廁所好好蹲，全家人不必搶廁所，內急還要排隊練忍功。

C.2房、1衛浴、有隔間廚房

減緩房內油煙味，客廳空氣不會被黑暗料理味道影響。

D.2房、1衛浴、開放廚房

最常見的設計最習慣，讓公共空間與走道稍多一點，居家空間更寬敞。

E.2房、2衛浴、有隔間廚房

小孩才做選擇，我全都要。縮小個別場域規劃，騰出空間多隔出1間廁所＋1間有隔間的小廚房。

貼文引發熱論，財經作家阿格力第一時間就選了B，直言「2衛是必須，或是1.5衛也行。」多數人也選B，「都小房了當然要開放空間，2衛是必須，或是1.5衛也行」、「3年前買房，我和我爸住，看中就是兩間廁所，長照來幫我爸洗澡，分開來方便多了」、「除非一個人住，不然完全不考慮1衛浴。」

其他網友則紛紛表態，「要看家庭人口數，若只有兩人，我選A」、「B、E，再選格局，看哪一個type的餐廳動線好」、「C>A>D>E>B，不懂為什麼那麼需要2個浴室？平常只會只用1個啊！用2個就要清理2個欸」、「A，現在租的就是類似房型，只多了1衛，多的那1衛其實極少用」、「現實我覺得是D比較實在，現在房子坪數越來越小了，2衛浴又隔廚房嚴重壓縮可用空間」、「E.為了以後又有亂七八糟的病毒著想，一人一間安全。」