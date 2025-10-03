怕下大雨淹水...買房是否「不要選1樓？」　內行曝關鍵

▲買房會選擇住在幾樓？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

如果住在1樓，相對其他樓層來說，出入是比較方便的，不過，倘若出現淹水狀況，家電可能就會損壞，因此近日就有網友想知道，如果要買房子的話，是不是要避免選在一樓呢？對此，信義房屋專家表示，其實淹水還是要看區域，「常淹水的區域可能就會受到影響」。

這名網友在PTT的home-sale板上，以「買房子484不要買一樓比較好」為標題發文，提到一樓出入方便，不論是住在公寓還是大樓，電梯壞了都無所謂。不過，如果淹水了，住在一樓就會很困擾，即便人能逃到其他地方去，家具、家電大概也都會損壞，所以買公寓和大樓，是不是要避免買在一樓呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好建議，那車子是不是也不要停一樓或地下室比較好」、「從小住一樓到大的，還好沒淹過大水，但真的很多有的沒的蟲」、「光是想到消毒完後的飛天大蟑螂海」、「公寓一樓有車庫的其實蠻不錯的，對老人也友善」。也有網友回應，「買不會淹水的地方」、「選對地點比較重要吧」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「一樓進出方便，尤其公寓一樓常常受到喜歡，加上使用空間大，甚至車停家門口，因此價格也比較高」。至於淹水，曾敬德指出，這部分要其實是看區域，「常淹水的區域可能就會受到影響」。