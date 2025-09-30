買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　他簽讓渡書「放過自己」

▲一名高點買單的「苦主」出現，以賠售百萬元的價碼讓渡下家，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市在央行第七波信用管制前相當熱絡，不少民眾衝高買進房市，如今行情修正，就有一名高點買單的「苦主」出現，以賠售百萬元的價碼讓渡下家，他也坦言：「後面還有很多貸款壓力，我決定放過自己。」

經查，該物件位於潭子區，為約百戶的社區，完工時間暫定2028年，距今還有3年時間，而有一位2024年8月買在全棟最高單價的苦主，當初入手2房含車總價約1350萬元物件，就決定以賠售百萬元現金的方式讓渡下家。

他坦言：「後面還有很多貸款壓力，我決定放過自己。」

無獨有偶，台中西區過去熱銷個案，同樣以讓利85萬元的價碼順利出脫，這位賣家透露：「雖然年收入穩定，但面臨2028年貸款條件調整與升息壓力，加上自備款有限、信用條件吃緊，長期背負龐大房貸造成極大心理壓力。」

▲預售屋買未來價，專家認為，買方若缺乏足夠耐心與財務能力，往往在交屋前就選擇讓利轉手，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「與市中心相比，清水、梧棲、大甲等外圍區域讓利情況更為明顯，顯示市場觀望氣氛濃厚。加上預售屋本質上是『買未來價』，工期拉長、資金壓力浮現，買方若缺乏足夠耐心與財務能力，往往在交屋前就選擇讓利轉手。」

他也表示：「近期收到不少屋主無奈表示，買房是為了生活，不是讓自己窒息，最後選擇認賠出場。」沈政興認為，未來這樣認賠百萬元的案例，可能越來越多。

文鼎地政士聯合事務所執行長鄭志驊就說：「在2023年7月後，依規定是不可換約讓渡，除了6大排除條款，包含非自願離職且逾6個月未就業、重大傷病、設籍居住之房屋毀損不能居住、家庭成員發生意外事故致第三人傷亡、買受人死亡、共同買受人間轉讓。」違規的話，建商會被罰款100~5000萬元，當事人也會受到罰則，因此市面上不會有開發商選擇承受風險換約。

但實務上，鄭志驊說：「買賣雙方寫一份預先買賣的契約書，約定合約價碼，在建商辦完保登後，規定要馬上過戶給買方，算是預簽買賣合約書的一種做法。」但這樣的方式風險也極大，目前約定的價格，不論未來是漲是跌，可能買賣雙方都會有意見，因此最重要的是去法院公證，但仍建議大家不要這麼冒險，

