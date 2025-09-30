土地稀缺×科技紅利　北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機浮現？

▲北士科利多發酵，石牌成為承接紅利的關鍵門戶。

圖、文／昇樺知玉提供

輝達NVDIA5月下旬宣布總部落腳北投士林科技園區後，迅速點燃當地房市買氣。根據實價揭露統計，6、7月北投地區成交件數達243件，總銷金額突破百億元，更成為台北市房市低迷中少見的熱區。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去台北市大型建設多集中在東區，如今北投憑藉科技題材與熱銷個案齊發，銷售速度明顯加快，讓北投一舉躍升為矚目焦點。

北投最受矚目的議題非北投士林科技園區莫屬，園區吸引輝達、仁寶、英業達等重量級企業布局，未來將帶來龐大產業人口與就業需求，不過目前園區仍在開發階段，生活機能尚未到位，對照之下，緊鄰園區門戶的石牌為北投市中心最成熟的生活圈，不僅有石牌捷運站串聯北市多做商圈，區內商業機能林立、學區完整、醫療院所密集，形成產業題材與生活便利兼備的蛋黃地段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石牌生活圈歷史悠久，伴隨捷運淡水信義線發展，累積深厚的人口與商業基礎，居民日常採買便利，從市場到全聯、家樂福，甚至咖啡店、藥局、連鎖餐廳都在商圈範圍內，日常節奏多元輕鬆，生活氛圍充滿自在與人情味。醫療量能更是石牌生活圈無可取代的強項，榮總、振興、新光、陽明四大醫療院所匯聚，成為醫生世家與養生族群定居首選，教育資源同樣豐富，從石牌國小、石牌國中、奎山實驗高中，到薇閣中學等，構築完整的國際級教育網絡。

▲石牌生活圈坐擁豐沛醫療量能，以及完善商圈與教育資源，居住氛圍濃厚。

眼見石牌成為承接北士科產業紅利的關鍵區段，深耕北台灣建築市場的昇樺建設近期選址北士科門戶地段、落腳石牌商圈，推出指標新案「昇樺知玉」，基地位於承德路七段靜巷內，距離石牌捷運站約600米，步行亦可達福星公園，地段兼具便利與靜謐，主力產品採22~34坪2~3房產品，鎖定換屋家庭與科技新貴的自住需求。

昇樺建設攜手自有營造廠合昱營造，組成全方位服務團隊，從土地取得、規劃設計、營造施工到售後服務，全程一手掌握，確保品質一致，總座谷念勝帶領團隊秉持「職人心、家人情」理念，自「昇樺喜閱」起推出多個代表作，以穩健工序與生活思維獲得肯定，石牌新案「昇樺知玉」同樣承襲品牌精神，從格局設計、建材選用到空間細節，皆以「回歸生活本質」為核心。

相較於北士科新案供給集中，石牌雖位處市中心，但少有大面積土地，多年來供給稀缺，因而形成價位相對凹陷的區段，根據實價資料，北士科「達欣文萃」平均成交124.77萬元，短短兩個月即幾乎完銷，「華固芙心」達136.6萬元，「潤泰之森」開價則落在135~155萬元，「昇樺知玉」立基石牌商圈，兼具園區門戶地段與完整生活機能，勢必成為自住與置產客群矚目的新選擇。

▲昇樺建設推出新案「昇樺知玉」，規劃2~3房產品，鎖定換屋與科技新貴需求。（建築代銷：海悅機構-海悅地產開發股份有限公司）

專屬網站：https://go.hiyes.tw/86mp3v