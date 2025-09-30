ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

土地稀缺×科技紅利　北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機浮現？

土地稀缺×科技紅利　北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機浮現？（圖／業者提供）

▲北士科利多發酵，石牌成為承接紅利的關鍵門戶。

圖、文／昇樺知玉提供

輝達NVDIA5月下旬宣布總部落腳北投士林科技園區後，迅速點燃當地房市買氣。根據實價揭露統計，6、7月北投地區成交件數達243件，總銷金額突破百億元，更成為台北市房市低迷中少見的熱區。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去台北市大型建設多集中在東區，如今北投憑藉科技題材與熱銷個案齊發，銷售速度明顯加快，讓北投一舉躍升為矚目焦點。

北投最受矚目的議題非北投士林科技園區莫屬，園區吸引輝達、仁寶、英業達等重量級企業布局，未來將帶來龐大產業人口與就業需求，不過目前園區仍在開發階段，生活機能尚未到位，對照之下，緊鄰園區門戶的石牌為北投市中心最成熟的生活圈，不僅有石牌捷運站串聯北市多做商圈，區內商業機能林立、學區完整、醫療院所密集，形成產業題材與生活便利兼備的蛋黃地段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

石牌生活圈歷史悠久，伴隨捷運淡水信義線發展，累積深厚的人口與商業基礎，居民日常採買便利，從市場到全聯、家樂福，甚至咖啡店、藥局、連鎖餐廳都在商圈範圍內，日常節奏多元輕鬆，生活氛圍充滿自在與人情味。醫療量能更是石牌生活圈無可取代的強項，榮總、振興、新光、陽明四大醫療院所匯聚，成為醫生世家與養生族群定居首選，教育資源同樣豐富，從石牌國小、石牌國中、奎山實驗高中，到薇閣中學等，構築完整的國際級教育網絡。

土地稀缺×科技紅利　北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機浮現？（圖／業者提供）

▲石牌生活圈坐擁豐沛醫療量能，以及完善商圈與教育資源，居住氛圍濃厚。

眼見石牌成為承接北士科產業紅利的關鍵區段，深耕北台灣建築市場的昇樺建設近期選址北士科門戶地段、落腳石牌商圈，推出指標新案「昇樺知玉」，基地位於承德路七段靜巷內，距離石牌捷運站約600米，步行亦可達福星公園，地段兼具便利與靜謐，主力產品採22~34坪2~3房產品，鎖定換屋家庭與科技新貴的自住需求。

昇樺建設攜手自有營造廠合昱營造，組成全方位服務團隊，從土地取得、規劃設計、營造施工到售後服務，全程一手掌握，確保品質一致，總座谷念勝帶領團隊秉持「職人心、家人情」理念，自「昇樺喜閱」起推出多個代表作，以穩健工序與生活思維獲得肯定，石牌新案「昇樺知玉」同樣承襲品牌精神，從格局設計、建材選用到空間細節，皆以「回歸生活本質」為核心。

相較於北士科新案供給集中，石牌雖位處市中心，但少有大面積土地，多年來供給稀缺，因而形成價位相對凹陷的區段，根據實價資料，北士科「達欣文萃」平均成交124.77萬元，短短兩個月即幾乎完銷，「華固芙心」達136.6萬元，「潤泰之森」開價則落在135~155萬元，「昇樺知玉」立基石牌商圈，兼具園區門戶地段與完整生活機能，勢必成為自住與置產客群矚目的新選擇。

土地稀缺×科技紅利　北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機浮現？（圖／業者提供）

▲昇樺建設推出新案「昇樺知玉」，規劃2~3房產品，鎖定換屋與科技新貴需求。（建築代銷：海悅機構-海悅地產開發股份有限公司）

專屬網站：https://go.hiyes.tw/86mp3v

關鍵字：昇樺建設昇樺知玉北士科石牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

遠端視訊賞屋1小時　澎湖人跨海購入台北房

澎湖生活環境舒適，不少人選在澎湖買房退休，其中又以「農變建」獨棟產品最夯，總價僅約800萬元。此外，也有許多澎湖年輕人在台灣本島發展，並具買房需求，大多會找澎湖在地熟悉的房仲協助，一位澎湖房仲就分享了一件印象深刻的案例。

2小時前

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支持　70億聯貸案簽約

皇翔（2545）位於板橋漢生西路、國光路的都更案，規模頗大，基地面積達2166坪，預計規劃住宅，總銷達百億元規模。今日皇翔重訊公告，與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約，總額度為70億元。

3小時前

社區管理費大揭密！這項設施天天用但維護費超高　汰換恐達300萬

女星隋棠因被爆出積欠管理費11萬3967元，引發社區管理費議題熱議。但你知道你繳的管理費實際用途是什麼？除了透天、獨棟或公寓外，越來越多人居住的社區與電梯大樓，都需要繳交管理費，但很多人並不清楚這筆費用到底花到哪裡。

4小時前

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　他簽讓渡書「放過自己」

台中房市在央行第七波信用管制前相當熱絡，不少民眾衝高買進房市，如今行情修正，就有一名高點買單的「苦主」出現，以賠售百萬元的價碼讓渡下家，他也坦言：「後面還有很多貸款壓力，我決定放過自己。」

5小時前

土地稀缺×科技紅利　北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機浮現？

輝達NVDIA5月下旬宣布總部落腳北投士林科技園區後，迅速點燃當地房市買氣。根據實價揭露統計，6、7月北投地區成交件數達243件，總銷金額突破百億元，更成為台北市房市低迷中少見的熱區。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，過去台北市大型建設多集中在東區，如今北投憑藉科技題材與熱銷個案齊發，銷售速度明顯加快，讓北投一舉躍升為矚目焦點。

6小時前

侯西峰攜女兒罕現身　直言除拚現金：沒人賣便宜房

國揚集團創辦人侯西峰近年將集團部分事業，交棒給女兒侯嘉騏，30日難得現身高雄特貿三的南之北基地動土。對南部商辦、房市變化，他直言，高雄近年土地與營建成本雙雙飆漲，市場氛圍緊繃，「除了拚現金，已經沒有人能賣便宜房子」。

6小時前

【廣編】遠雄房地產「超好生活節」登場　以四大主題打造城市生活新篇章

遠雄房地產於台中七期推出「超好生活節」，結合音樂、綠意、藝術與永續行動，邀請市民共享「高度×森度×動能×永續共享」的城市魅力。活動自9月27日起連續四個週末於「遠雄琉蘊」接待中心旁舉行。

7小時前

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武「單價首飆37萬」

台積電在高雄楠梓區設廠，周邊房地價雙漲，大社以往屬於房市蛋殼區，推案也不多，近期受惠S廊帶崛起，帶動房價出現明顯漲幅。專家表示，大社旁邊的楠梓、仁武，房價已出現4字頭起跳，出現外溢效應，推升大社房價衝上37萬元，買氣也超越仁武，驚呆在地人。

7小時前

「淡江大橋」合龍利多暫未發酵　新案價量表現冷靜

淡江大橋在日前合龍，新市鎮房市備受討論。代銷表示，目前房價反應並不明顯，淡海交通長期被詬病，要等到實際通車、民眾看到實打實交通舒緩後，房價才會有感反應此項利多。觀察目前線上指標大案「新海城」，成交均價逼近4字頭。

8小時前

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊房市3年漲1成

在澄清湖畔經營63年的高雄高爾夫球場，因租約到期及使用農藥爭議，去年遭高市府收回，當時原俱樂部成員還組成自救會，鬧得沸沸揚揚，最後10月將改名「果嶺自然公園」免費開放，專家表示，該區屬於東高雄，近來建設齊發，預售房價3年來已有12%漲幅。

10小時前

【愛心滿滿】4天發5700個便當！暖心夫妻再調山貓+清洗機助清淤

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

扛7間房貸款　「月繳逾23萬」..

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

30歲看新建案！代銷問1句....

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

50年老公寓「還能住多久？」　..

買房看格局、採光！房仲曝「1關..

芎林新案6字頭！　市調：新竹蛋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

澎湖買家跨海視訊購屋　台北房市..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

北士科門戶「昇樺知玉」補漲契機..

侯西峰攜女兒罕現身　直言除拚現..

遠雄房地產「超好生活節」登場　..

蛋殼的逆襲！　1區買氣超越仁武..

「淡江大橋」合龍利多暫未發酵　..

爭議高爾夫球場→果嶺公園　周邊..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366