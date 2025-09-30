ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

桃園高鐵站國泰人壽新建案開工　張善政：舊城再生帶動整體發展

▲桃園市長張善政等人今天上午出席「國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（30）日上午出席「國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」時表示，桃園正逐步以中壢青埔為核心，形成青埔、桃園、中壢的「鐵三角」都市發展格局。青埔擁有機場捷運，可直通桃園航空城，對航空城發展具有關鍵意義，未來亦將與桃園舊城區與中壢改造計畫相互呼應，帶動桃園整體發展，成為桃園最亮眼地區。

▲國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案今天上午舉行開工典禮。（圖／市府新聞處提供）

今日出席開工典禮包括交通部鐵道局長楊正君、市府經濟發展局長張誠、觀旅局副局長王麗娟、工務局副局長潘子儀、國泰人壽總經理劉上旗與建國工程公司董事長吳昌修等人。

張善政指出，青埔作為台灣重要門戶，國泰人壽持續投資旅館、商場與辦公大樓等建設，展現獨到眼光，為青埔點亮一顆顆明珠，推動區域繁榮。今年初更提供土地作為「台灣燈會在桃園」場地，參觀人次突破逾2,000萬，感謝交通部鐵道局協助讓活動圓滿完成。

▲桃園市長張善政等人出席「國泰人壽桃園高鐵站前第一階段新建案開工動土典禮」。（圖／市府新聞處提供）

交通部鐵道局長楊正君說，桃園是國際旅客主要進出門戶，每年旅運量超過4,000萬人次，高鐵更串聯西部走廊各大城市，讓青埔展現高度發展潛力。青埔藝術運動園區與高鐵商圈今年已名列桃園熱門旅遊景點前兩名，顯示青埔已成為桃園新都心。感謝國泰人壽延續華泰名品城成功經驗，再次展現長遠眼光與打造亮麗成果。

國泰人壽總經理劉上旗提及，國泰人壽與鐵道局共同推動前站第一、二期開發案，預計可創造逾2.4萬個就業機會，打造桃園休憩智慧新地標。隨著市府推動會展中心、美術館、棒球場及桃園捷運等重大建設，青埔生活機能將更加完善，更能帶動產業升級。

市府經發局局長張誠強調，國泰人壽長期深耕桃園，累計投資已逾千億元，先前於後站打造「置地廣場－桃園」百億商圈，帶動青埔繁榮，此次更將成功經驗延伸至前站，規劃開發總面積約3.2萬坪，興建包括百貨商場、辦公大樓及五星級飯店，結合5G智慧應用與綠色運輸，打造智慧示範城區，提升整體競爭力。

關鍵字：桃園高鐵站國泰人壽站前新建案張善政舊城再生計畫

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

