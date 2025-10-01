「28年竹北家樂福」10月底掰了　當地人曝陰影：那棟真該好好整理

▲竹北家樂福公告營業至10月底。（圖／翻攝Google Maps）



網搜小組／劉維榛報導

繼嘉義北門店於9月22日熄燈後，家樂福官方再度公告，因租約到期的關係，在地經營28年的「竹北店」只營業到10月31日。而歇業消息早在當地傳開，如今證實後，網友紛紛感慨「太讓人難過了，離家最近最好逛的地方沒了」、「嗚嗚...我的年輕回憶啊」、「那一棟真的需要好好整理」。

家樂福竹北店官方臉書今（1日）公告，因租約到期，竹北店將營業至114年10月31日（周五） 晚間11點，未來消費者可以到周邊分店購物，超市店（成功店、華興店、勝利二店、縣政二店、六家店、中正東店），或是透過線上購物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後，粉專也直呼，再次感謝消費者28年來的支持與愛護，謝謝您一直以來的陪伴。

由於歇業消息早已傳開，如今官方證實營業到10月底，當地人紛紛回應，「再見了，我的青春歲月」、「小時候家樂福還有美食街，後來美食街沒了，賣場加減逛，現在連賣場都沒了，只能在附近家樂福超商走走」、「我的烤雞沒啦」、「再見了～10幾年前曾在這工作蠻快樂的」、「真的要結束營業了」。

事實上，也有網友坦言，該分店過去發生多起小飛俠事故，「那一棟真的需要好好整理，否則跳樓陰影揮之不去」、「這一棟應該整棟都要好好整理」、「這麼大的地標，也熬不住人潮流失，消費習慣的改變，重點是發生太多次小飛俠了」、「拆掉重建，引進新的賣場、影城、轉運站，重新活絡商圈」。