史上最慘Q3！　六都移轉棟數5.1萬棟創新低

記者項瀚／綜合報導

9月六都買賣移轉棟數出爐，月減3.5%、年減29.5%，其中台北、高雄兩都創下9月同期新低紀錄。以整個Q3來看，六都也同創統計以來的最低量。

今（1日）六都地政局公布9月買賣移轉棟數，合計16075棟，月減3.5%、年減29.5%，年月雙減持續低迷。以整個Q3來看，六都合計5萬1594棟，創下2003年分月統計以來的同期新低量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「今年股市上衝到2.6萬點，市場上的資金與信心並未同步反映到房市，主要過去一段時間房價漲多，再加上政策面貸款仍偏向緊縮，Q3房市交易表現平淡。」

不過，曾敬德表示：「觀察近月房市已經有開始築底跡象，交易量不再破底，新青安政策略為放寬對於部分區域仍有正面幫助，接下來就觀察年底的央行動向，去年8月銀行開始進行為期1年的房貸自主管理，到年底也將屆滿1年，政策仍將對於房市有關鍵影響力。」

▲六都9月買賣移轉棟數統計。（表／記者項瀚製）

進一步觀察六都表現，雖然台北市呈現月增，但仍創下統計以來歷史新低量。另外，月減最慘的高雄，也一同創下創下統計以來歷史新低量。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「在景氣盤整之際，唯有負擔輕鬆的低總價小宅銷路相對平穩，然而台北市因房價高，低總價供給有限，高資產族在打炒房的大環境下，進軍房市的意願也較保守。」

至於高雄，張旭嵐表示：「因外圍蛋白區的交屋潮熄火，過往因科技業題材爆紅的區域，今年買氣也回落，蛋黃區又受限買賣雙方的價格共識難以凝聚，交易媒合的難度高。」

▲近5年六都Q3買賣移轉棟數統計。（表／記者項瀚製）

大環境買氣萎縮，還是有部分區域憑藉大案交屋潮衝出可觀量能。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「桃園的大園客運園區、台中梧棲及台中港特定區，都因新案完工交屋量大，年月表現近乎倍增。」

陳定中進一步指出：「台中海線的梧棲，由於總戶數超過2000戶的超級大案『遠雄幸福成』在Q2末取得使照，使梧棲今年9月的買賣移轉量首度突破700棟大關，不僅締造2006年統計以來的單月史上最大量，也讓梧棲第一次成為六都的交易冠軍。」

不過，過往台中的常勝軍北屯，則因交屋潮暫退，量能縮減至不到300棟，寫下近62個月的最低潮。

