ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

史上最慘Q3！　六都移轉棟數5.1萬棟創新低

▲▼北台灣房市,台北房市,台北鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲9月六都買賣移轉棟數出爐，月減3.5%、年減29.5%。（示意圖／記者董美琪攝）

記者項瀚／綜合報導

9月六都買賣移轉棟數出爐，月減3.5%、年減29.5%，其中台北、高雄兩都創下9月同期新低紀錄。以整個Q3來看，六都也同創統計以來的最低量。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

今（1日）六都地政局公布9月買賣移轉棟數，合計16075棟，月減3.5%、年減29.5%，年月雙減持續低迷。以整個Q3來看，六都合計5萬1594棟，創下2003年分月統計以來的同期新低量。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「今年股市上衝到2.6萬點，市場上的資金與信心並未同步反映到房市，主要過去一段時間房價漲多，再加上政策面貸款仍偏向緊縮，Q3房市交易表現平淡。」

不過，曾敬德表示：「觀察近月房市已經有開始築底跡象，交易量不再破底，新青安政策略為放寬對於部分區域仍有正面幫助，接下來就觀察年底的央行動向，去年8月銀行開始進行為期1年的房貸自主管理，到年底也將屆滿1年，政策仍將對於房市有關鍵影響力。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲六都9月買賣移轉棟數統計。（表／記者項瀚製）

進一步觀察六都表現，雖然台北市呈現月增，但仍創下統計以來歷史新低量。另外，月減最慘的高雄，也一同創下創下統計以來歷史新低量。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「在景氣盤整之際，唯有負擔輕鬆的低總價小宅銷路相對平穩，然而台北市因房價高，低總價供給有限，高資產族在打炒房的大環境下，進軍房市的意願也較保守。」

至於高雄，張旭嵐表示：「因外圍蛋白區的交屋潮熄火，過往因科技業題材爆紅的區域，今年買氣也回落，蛋黃區又受限買賣雙方的價格共識難以凝聚，交易媒合的難度高。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲近5年六都Q3買賣移轉棟數統計。（表／記者項瀚製）

大環境買氣萎縮，還是有部分區域憑藉大案交屋潮衝出可觀量能。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出：「桃園的大園客運園區、台中梧棲及台中港特定區，都因新案完工交屋量大，年月表現近乎倍增。」

陳定中進一步指出：「台中海線的梧棲，由於總戶數超過2000戶的超級大案『遠雄幸福成』在Q2末取得使照，使梧棲今年9月的買賣移轉量首度突破700棟大關，不僅締造2006年統計以來的單月史上最大量，也讓梧棲第一次成為六都的交易冠軍。」

不過，過往台中的常勝軍北屯，則因交屋潮暫退，量能縮減至不到300棟，寫下近62個月的最低潮。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

關鍵字：六都移轉棟數交易量地政局信義房屋台灣房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

第五期包租代管10月上路　婚育專案也納入

國家住都中心日前舉辦座談會，邀請內政部國土管理署、地政司及全國各地租賃公會代表共同參與，並並宣布第五期包租代管計劃將會納入「青年婚育租屋協助專案」，減輕年輕世代和家庭的壓力，打造更友善的居住環境。

3小時前

北市新增18萬坪A辦　傳統「黑鄉」去化最快

商仲發布Q3市場報告，台北市隨商辦供給增加，空置率稍微走升，新大樓去化表現成為市場焦點。統計近3年落成並取得使用執照的17棟A辦，總計18萬坪，其中41%棟數出租率已超過6成，平均所需時間1.25～1.5年，其中以南港去化速度最快。

3小時前

韓國囤房族「10人買4115房」　平民置產機會被壓縮

韓國房市近年來面臨高房價壓力，年輕人買房越來越難。23日，議員閔洪哲公布一項驚人數據：僅前10名的個人房產大戶，6年間就買下超過4,000件住宅。這樣的囤房現象不僅改變市場供需，更可能擴大貧富差距，引發各界關注。

4小時前

美術館對決美術館　預售均價雙站5字頭

高雄新重劃區大多集中在外圍，只有少數位於市中心，中都重劃區因為緊鄰美術館特區、綠覆率高，有「第2個美術館」之稱，根據實登統計，今年2區預售大樓首度出現均價雙雙站上5字頭，現階段價差約6萬元，吸引不少買方關注。

4小時前

一家三口擠20坪「轉身就撞到」1原因堅持換房：買在高點沒關係

房市受多重因素影響進入冷靜期，大家都擔心買在高點，遲遲不敢出手，18年資深房仲「得勝老闆」指出，有對夫妻原本擠在20幾坪的小兩房，即便房價可能會再跌，但能堅持今年買房，因為擔心小孩上大學後就會離開家，想趁一家三口還可以生活在一起時，換一個更大的房子，舒服地住在一起，讓他很感動。

4小時前

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

現在有許多建案會推出各種公設吸引買氣，但部分設施卻常被嫌棄是雞肋。一名網友就發起討論，有哪些公設是原本不看好，用過卻讚不絕口的；話題掀起熱烈回響，而排名也讓人超意外。

5小時前

史上最慘Q3！　六都移轉棟數5.1萬棟創新低

9月六都買賣移轉棟數出爐，月減3.5%、年減29.5%，其中台北、高雄兩都創下9月同期新低紀錄。以整個Q3來看，六都也同創統計以來的最低量。

7小時前

日賣300杯才能獲利　手搖飲1坪1萬租進一中商圈

台中一中商圈過去知名美墨餐廳「國王的殿」，華麗的外觀與設計相當顯眼，歇業7年後變身旅宿業，而一樓店面則由手搖飲進駐，經查，該街口四角都是手搖飲大店進駐，租金行情更是寸土寸金，每坪租金高達1萬元。

7小時前

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南台灣讓利戰開打

興富發集團位於台南的新案拿出40戶「讓利」，單價重回2022年，專家表示，新成屋供給持續增加，若買氣未見回溫，恐怕容易陷入「多殺多」局面，南台灣不少新案狂打送裝潢、冷氣、家電促銷，也有成屋案直接打出「先享受、後付款」，直接搶攻Q4買氣。

8小時前

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」在高雄大受歡迎，中山店2018年開幕，堪稱「拾七」南台灣元祖店，但8月底全台3家「拾七」全面結束營業。近期中山店舊址圍上帆布積極趕工，在地透露，將改成同集團「茶六燒肉堂」進駐。

9小時前

【16歲黑狗救援瞬間】受災戶3兄弟接力挖2小時成功救出受困汪

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

買到最高點！寧賠百萬拒絕再玩　..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

皇翔板橋2千坪都更案獲銀行團支..

社區管理費大揭密！這項設施天天..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

寶佳神操作？自然人加價12萬買..

租屋族霸王條件曝光　房仲：不如..

欠租還反控房東害他洗冷水澡　房..

3萬房貸繳不出來「只能賣房嗎？..

「元老級貴婦百貨」重建33層豪..

ETtoday房產雲

最新新聞more

第五期包租代管10月上路　婚育..

北市新增18萬坪A辦　傳統「黑..

韓國囤房族「10人買4115房..

美術館對決美術館　預售均價雙站..

一家三口擠20坪「轉身就撞到」..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

史上最慘Q3！　六都移轉棟數5..

日賣300杯才能獲利　手搖飲1..

「送裝潢+延後付款」雙響炮　南..

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366