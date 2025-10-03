全國平均房貸319期再創新高　35歲買房恐「繳到退休」

▲根據房仲統計，2025年第1季全國平均房貸期數來到319期，不僅突破大關，更刷新歷史紀錄。（示意圖／記者黃國霖攝）
記者張雅雲／高雄報導
房貸期限再創新高！根據房仲統計，2025年第1季全國平均房貸期數來到319期，不僅突破大關，更刷新歷史紀錄，六都的平均房貸期數皆超過26年，等於35歲購屋，若貸款30年要還到65歲退休。信義房屋專家表示，30年房貸已逐漸取代20年房貸，成為市場主流。
信義房屋統計，2025年第1季全國平均房貸期數達319期，較前一季增加2期，等於平均貸款又多了2個月，房貸期數再刷新紀錄。
觀察六都數據，2025年第1季台北市平均房貸期數312期、新北市327期、桃園市325期、台中市321期、台南市324期，高雄市則最高達328期，全面呈現拉長趨勢，六都的平均房貸期數皆超過26年。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，若20年與30年房貸比例各半，推估平均期數應為300期，如今房貸期數達319期，顯示市場使用30年房貸的比例已明顯超過20年期。
|區域
|2023Q1房貸期數
|2024Q1房貸期數
|2025Q1房貸期數
|2025Q1房貸年數 (年)
|台北市
|284
|297
|312
|26.0
|新北市
|300
|316
|327
|27.3
|桃園市
|300
|318
|325
|27.1
|台中市
|301
|319
|321
|26.8
|台南市
|290
|309
|324
|27.0
|高雄市
|299
|315
|328
|27.3
|全國
|291
|305
|319
|26.6
▲主要都會區房貸平均期數。資料來源：不動產資訊平台、信義房屋不動產企研室彙整。（ETtoday製表）
曾敬德分析，「新青安房貸」上路後影響更為顯著，2023年第3季前平均房貸僅約293期，如今已連續7季突破300期，今年第1季更衝上319期，創下新高。一方面反映首購族增多，另一方面也顯示民眾因房價上漲，傾向透過拉長年限降低每月負擔。
住商不動產高屏澎區協理林祺博提醒，過去在高利率時代，多數購屋族傾向儘速清償貸款，以減少房貸利息支出，然而在當前低利率環境下，愈來愈多人選擇將資金保留在手邊，用於其他投資理財管道，期望創造更高的報酬率。
不過房貸年限愈拉愈長，若是35歲之後購屋，申辦30年期房貸，甚至要「還到退休」，林祺博指出，目前房市動盪，利率愈升愈高，若手上有多餘資金或獎金，也可以償還房貸，降低債務比與省下利息支出。
