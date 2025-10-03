全國平均房貸319期再創新高　35歲買房恐「繳到退休」

▲根據房仲統計，2025年第1季全國平均房貸期數來到319期，不僅突破大關，更刷新歷史紀錄。（示意圖／記者黃國霖攝）

記者張雅雲／高雄報導

房貸期限再創新高！根據房仲統計，2025年第1季全國平均房貸期數來到319期，不僅突破大關，更刷新歷史紀錄，六都的平均房貸期數皆超過26年，等於35歲購屋，若貸款30年要還到65歲退休。信義房屋專家表示，30年房貸已逐漸取代20年房貸，成為市場主流。

信義房屋統計，2025年第1季全國平均房貸期數達319期，較前一季增加2期，等於平均貸款又多了2個月，房貸期數再刷新紀錄。

觀察六都數據，2025年第1季台北市平均房貸期數312期、新北市327期、桃園市325期、台中市321期、台南市324期，高雄市則最高達328期，全面呈現拉長趨勢，六都的平均房貸期數皆超過26年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，若20年與30年房貸比例各半，推估平均期數應為300期，如今房貸期數達319期，顯示市場使用30年房貸的比例已明顯超過20年期。

區域 2023Q1房貸期數 2024Q1房貸期數 2025Q1房貸期數 2025Q1房貸年數 (年) 台北市 284 297 312 26.0 新北市 300 316 327 27.3 桃園市 300 318 325 27.1 台中市 301 319 321 26.8 台南市 290 309 324 27.0 高雄市 299 315 328 27.3 全國 291 305 319 26.6

▲主要都會區房貸平均期數。資料來源：不動產資訊平台、信義房屋不動產企研室彙整。（ETtoday製表）

曾敬德分析，「新青安房貸」上路後影響更為顯著，2023年第3季前平均房貸僅約293期，如今已連續7季突破300期，今年第1季更衝上319期，創下新高。一方面反映首購族增多，另一方面也顯示民眾因房價上漲，傾向透過拉長年限降低每月負擔。

住商不動產高屏澎區協理林祺博提醒，過去在高利率時代，多數購屋族傾向儘速清償貸款，以減少房貸利息支出，然而在當前低利率環境下，愈來愈多人選擇將資金保留在手邊，用於其他投資理財管道，期望創造更高的報酬率。

不過房貸年限愈拉愈長，若是35歲之後購屋，申辦30年期房貸，甚至要「還到退休」，林祺博指出，目前房市動盪，利率愈升愈高，若手上有多餘資金或獎金，也可以償還房貸，降低債務比與省下利息支出。

