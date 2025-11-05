南港內科通勤太硬！「青埔林口族」吐真實心聲：每天3hrs起跳

▲A18青埔特區、A19棒球場。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

南港、內科是北部知名科技重鎮，不少上班族每天都在通勤戰場打滾。就有網友好奇發問，「在南港內科上班的人，真的會買在青埔或林口嗎？」他認為就算搭高鐵，門到門加上緩衝也要1小時以上，但近來青埔、林口卻成了房市新寵，懷疑是「房價還不高」的關係，貼文引發熱烈討論。

原PO在PTT的home-sale板發文指出，青埔、林口近年討論度頗高，不過若每天通勤到南港內科，「車程加走路加緩衝時間，怎麼也得一個小時」，還得預留不固定的交通狀況時間。他感嘆：「青埔林口真的是新寵兒，是因為房價還不高嗎？怎麼都沒人討論板橋、三重、新莊、永和、汐止這些地區？」

留言區不少人直搖頭，「內湖南港上班頂多去住汐止，怎麼會去青埔林口」、「南港到站還要轉捷運再走到公司欸」、「高鐵雖快，但通勤實際時間更長」。也有人分享真實經驗，「林口往內科公車班班爆滿，每天通勤普遍3至4小時」、「我住青埔在內科上班，不過之後應該會換工作，真的太遠了」、「用高鐵通勤還要考量停車費，貴到靠杯」。

但也有網友認為看情況，「以前在內湖上班，有同事買宜蘭，一週只進辦公室兩天」、「雙薪家庭、工作地點不同，住青埔林口也合理」、「公司南港的，同事住青埔、林口甚至桃園的都不少」。

留言最後還有人笑說，「內湖南港上班都能住竹北了，住青埔又算什麼」、「要住哪都好，會漲就好」、「便宜房價拿生命換的概念」。整串討論從通勤現實、房價落差到生活品質，全被網友一語道破。