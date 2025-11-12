房貸獨自繳7年　女友突喊一起繳「婚後共同登記」！苦主勸退曝慘況

▲女友希望房子共同登記。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

婚前買房算個人財產，對於有結婚規劃的情侶而言，買房的時機點很重要，一名男網友表示，名下有一間房，頭期款、仲介費、房貸全都靠自己負擔，至今已投入約800萬元。沒想到最近女友卻暗示，婚後一起繳房貸，房子共同登記，這樣才有保障，讓他聽完傻眼直呼「我不懂要保障什麼？」貼文掀起熱論。

原PO在Dcard發文，房子已購買6、7年，頭期款、房貸等等費用，已經繳了800萬元，此時跟女友談到結婚，女友提到房貸一起繳，房子要共同登記，讓他很錯愕，認為這一切不合理，「中途進來一起繳就登記一半？說覺得這樣對她才有保障，我不懂要保障什麼？」

他表示，薪水繳完房貸後綽綽有餘，也沒有打算讓女友出錢，現在女友卻說要一起分擔，房子共同登記，「想請問女生，所謂有保障是要保障什麼東西？」

貼文曝光，許多網友認同原PO，「身為女性，我也不理解那種婚前貪房子要保障的人的想法，搞得好像以離婚為前提的結婚似的」、「我前任也是這種奇葩，自己已繳頭期650萬+已繳貸款430萬，婚後想直接共同持有，要她補前面的540萬就開始嘰嘰歪歪，溝通無效就把她甩了」、「那些要求一起登記的大概是娘家沒後路吧、「我聽過朋友的朋友買預售屋登記在女友名下（所有費用男的出），結果不到一年後女方提分手。」

也有網友提到，「可以照比例登記，你說你薪水繳房貸綽綽有餘，但如果婚後你因為繳房貸，而讓另一半cover原本你負責的部分就不太ok」、「若做為婚房的確會有不安全感，除非你還可以再跟她一起婚後合買就沒問題了」。