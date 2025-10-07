ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

挑設計公司不踩雷！專家傳授3招快速篩出專業團隊

▲挑設計公司不踩雷！專家傳授3招快速篩出專業團隊

記者王威智／綜合報導

買屋、換屋、裝修，對許多人來說，也許一生中只會經歷一次。然而，正因不熟悉流程，往往容易陷入報價模糊、溝通不良、成品落差等問題，讓原本應該是夢想的家，成了壓力來源。

想避免踩雷，IG網紅設計師Luke分享，只要掌握三個關鍵觀察點，就能快速看出設計公司是否專業，讓整修過程安心又順利。

一、報價單細節，決定專業度與誠意
一份清楚的報價單，是專業設計團隊的基本門面。「木作、水電、油漆、系統櫃、泥作等項目，都應分項列出，並標註材質、數量、尺寸。」如果只有一句「整體裝修」帶過，代表後續可能出現追加費用或施工爭議，風險自然提高。

二、回覆速度與說明方式，反映溝通效率
初期提問時，觀察設計公司回覆的速度與詳盡度很重要。回覆慢或回答模糊，往後溝通合作就容易累人。建議多問幾個細節，確認對方是否能條理清楚、整合資訊，這也是專業能力的展現。

三、能否理解你的生活，決定居住舒適度
好的設計，不只是推薦過去作品，而是能將屋主的生活習慣、動線、收納需求與空間美感結合，設計出真正舒適、實用的家。風格會過時，但生活不會。理解使用者需求的設計，才是值得投資的空間。

裝修前，不妨先以報價透明度、回覆效率、理解生活三項指標作為初步篩選，幫自己提前淘汰大部分不合拍的團隊。這樣，不只是房子安全有保障，也讓未來的居家生活更順心、自在。

挑設計公司不踩雷！專家傳授3招快速篩出專業團隊

