盤點5大「輝達候選地」房價　最便宜單價3字頭

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）進駐北士科恐生變，目前全台有5處國有地呼聲高，房仲業者統計這5區周圍房價，範圍頗廣，落在3~9字頭，最便宜是台南平實營區、最貴是北市松南營區。

國際大廠輝達（NVIDIA）先前擬進駐台北北士科園區，惟近期恐怕生變，之後傳出將由中央盤點五處國有地供輝達評估。

住商機構盤整實價登錄資料，觀察輝達可能進駐的五處國有地，包括台北市松南營區、新北市林口國際媒體園區、台南市天馬電台原址、東區平實營區及高雄市亞洲新灣區，其中房價以居冠。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「松南營區周圍從今年直至9月以來，平均成交行情已達每坪95.2萬元，相較2021年同期成長13.9%，雖漲勢與其他區域相比較不明顯。」

賴志昶接著表示：「該區位處民生社區，有鄰近松山機場優勢，且占地廣闊亦符合業者需求，目前呼聲最高，若有大廠進駐，有望讓松山區周邊房價行情更上層樓。」

另外，輝達可能進駐的高雄市亞洲新灣區特貿五，住商不動產高屏澎區協理林祺博分析：「亞洲新灣區近年來結合捷運、商業機能與重大建設，吸引各界開發商進駐，未來新案價位有望站穩4字頭以上。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「新北市林口國際媒體園區是頗為適合的點位，一來符合輝達期待位於雙北的需求，而來也鄰近桃園機場，國際往返便利，還有機場捷運能接到高鐵，附近又有華亞、工一園區。」

總結來說，賴志昶表示：「在近期市場一片低迷情況下，此類科技議題確實能強化信心，甚至可說『房市光明燈』。

不過，賴志昶也表示：「市場長線發展仍需回歸人口、機能及市場供需，若最終大廠未實際進駐，房市價格漲勢能否保持長遠，仍是要看區域剛性需求買盤是否願意買單。」

