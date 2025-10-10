人口密度高居全台第3　嘉義市新案衝破5字頭

▲嘉義市面積小，但人口密度全台高居第3，居住需求穩定。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義市房市買氣悄悄回溫！隨著央行限貸令鬆綁、新青安貸款不列入《銀行法》限額後，看屋民眾明顯增加1~2成。專家指出，嘉義市面積小，但人口密度全台高居第3，居住需求穩定，加上觀光熱潮與台積電效應帶動，新案甚至衝上5字頭。

▲嘉義市最熱鬧的仁愛路、垂楊路商圈，有新光三越嘉義垂楊店、遠東百貨嘉義店，附近還有最知名的文化夜市，生活機能非常完整。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供）

東森房屋嘉義嘉商加盟店副理張風仁表示，嘉義市約60平方公里，但卻有26萬人，截至8月統計，人口密度高居全台第3名，僅次於台北市、新竹市，人口紅利加上生活機能佳，支撐房價不墜。

張風仁分析，嘉義市最熱鬧的仁愛路、垂楊路商圈，有新光三越嘉義垂楊店、遠東百貨嘉義店、24小時家樂福、全聯、7-ELEVEN、全家、萊爾富通通有，附近還有最知名的文化夜市，白天有市場、晚上有夜市，生活機能非常完整，再加上學區涵蓋大同國小、民生國中，吸引許多首購與換屋族卡位。

▲目前購屋族以25至40歲的首購與換屋族為主力，外地置產客則多鎖定新建案置產。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供）

生活機能完善又受惠台積電到嘉科設廠，市區不但居住需求穩定，又有觀光熱潮，店面、商旅越開越多，也有不少大型連鎖品牌進駐，買氣近年明顯升溫，近3年房價已漲約2~3成。

區域中古大樓屋齡約20年，指標大樓「經國新城」房價每坪約20萬元左右，且多配有平面車位與大坪數，對注重生活便利與停車需求的家庭族群具吸引力。區域預售新案也異軍突起，成交價最高達57.2萬元，刷新區域紀錄。

▲東森房屋嘉義嘉商加盟店副理張風仁表示，嘉義市區雖然成交量尚未全面回溫，但價格仍維持高檔。（圖／東森房屋嘉義嘉商加盟店提供）

張風仁指出，去年央行限貸令上路後，嘉義市看屋人潮一度銳減，「去年9月後，幾乎沒人來看房，但今年9月鬆綁後，看屋量就明顯回升1~2成。」

雖然成交量尚未全面回溫，但價格仍維持高檔，張風仁說：「嘉義市房價沒跌，反而緩漲，賣方撐盤心態強。」目前購屋族以25至40歲的首購與換屋族為主力，外地置產客則多鎖定新建案置產。

