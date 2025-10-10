爽吹2個月「冷氣沒關過」電費只要1205元！他PO帳單狂讚

▲原PO收到電費單超驚訝。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

炎炎夏日，冷氣開整天已成許多人生活必需，但電費也常讓人直呼吃不消，不過有網友表示，獨自住在21坪的房子，整個夏天都沒有關冷氣，本來擔心電費帳單一來會被嚇出冷汗，做好破2000元的心理準備，結果卻超便宜，兩個月只要1205元，驚呼「怎麼這麼便宜！」貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「怎麼吹了兩個月的冷氣電費才1205元」，一個人住在21坪的房子，這個夏天幾乎天天開冷氣，晚上也沒關過，本來已經做好電費破2000元的心理準備。怎料，看到帳單後直接傻眼，用電度數為564度，應繳金額僅1205元，平均每度電價約2.13元。

他不敢置信表示，整個夏天都沒關冷氣，「怎麼這麼便宜！」大讚一級變頻冷氣的省電威力，「夏天冷氣，冬天暖氣，舒舒服服」。他還附上帳單截圖佐證，同時也好奇大家電費多少錢。

貼文曝光，網友羨煞，「每度2塊好便宜」、「省下的錢可以去換大房子了，恭喜」、「租屋族都一度6塊了」、「比定頻省超過一倍以上」、「我公電就快比你貴，有夠哭」、「我一天才開15小時，怎麼2層就破萬」。也有網友大讚，「變頻大噸數真的省，也是20多坪的空間，一個月電費不到1000元」、「算好坪數，有變頻有差」。