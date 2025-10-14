ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

一路之隔價差1倍！　台中剛需族「寧通勤10分鐘」逃高價區

記者陳筱惠／台中報導

在台中有些地段開車僅需10分鐘，房價卻落差1倍，包含北屯14期與潭子、南屯13期與烏日、大里等區域，引發剛性自住族關注。信義房屋專家表示，在總價壓力下，剛性自住買方確實會願意用每日多10分鐘的通勤時間，換取每坪少15萬元、總價少數百萬的負擔。

▲▼ 立采、大漁，大里房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在台中有些地段開車僅需10分鐘，房價卻落差1倍，包含北屯14期與潭子、南屯13期與烏日、大里等區域，引發剛性自住族關注。（圖／記者陳筱惠攝）

實登顯示，13期重劃區目前均價每坪68.3萬元，對比鄰近的烏日區的47.4萬元，差距來到20萬元，個案比較部分，13期重劃區指標推案最高單價為「順天MR.L」，達79萬元，而烏日區線上指標推案最便宜單價如「櫻花大綻」46.2萬元，最高價與最低價差達33萬元。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

而北屯14期，整體均價每坪68.2萬元，指標推案最高單價為「熊圖敘DOS」達78萬元，相比潭子區最低價案「昌祐捷作」，每坪為39萬元，價差最高達39萬元。

再看大里二期在線推案如「登陽閱涵」、「立彩Fancy」，均價已站穩5字頭，而下大里「大漁樂芙」目前成交均價約落在4字頭左右，價差逼進15萬元。而亞昕集團近日以每坪194萬元高價買下「故鄉KTV」土地，未來推案上看6字頭，也被視為區域房市重大訊號。

大漁建設總經理傅學瑋表示：「下大里塗城生活圈的個案並不多，定位主要是剛性自住買盤，雖然出現較親民價格，但有需求的消費者仍以在地民眾為主。」他指出，即使車程差距不大，市場對區域價值的預期心理仍造成顯著價差。

21世紀不動產資深經理沈政興表示：「其實這就是過去台中市、台中縣的區別，在人口密度、都市計畫範疇不同下，才會出現這麼大的落差。」沈政興補充：「即便只隔一條路，如北屯與潭子2區，貸款條件就有差異。銀行在鑑價時，除參考社區實登紀錄，也會參考同門牌區域行情。」

▲▼ 潭子、北屯14期交界 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲即便距離很近，就算是只隔一條路，如北屯區與潭子區來說，就會出現貸款條件受阻的情況。（圖／記者陳筱惠攝）

但若以單坪10萬元的價差來看，30坪總價就可能相差300萬元以上，對購屋者的經濟負擔影響不容小覷。信義房屋文心高工店經理李祐承指出：「對現在多數購屋者來說，預算才是買房最核心的思考點，當總價被定錨下來，地段反而成為可以調整的變因。」

他進一步分析：「新興重劃區13期、14期的價格其實和土地取得成本高、加上多由品牌建商插旗有關，建商品牌力撐住高價，也讓這些區段的成交均價維持一定水準。」

李祐承也觀察到：「在總價壓力下，剛性自住買方確實會願意用每日多10分鐘的通勤時間，換取每坪少15萬、總價少數百萬的負擔，這類位處外圍、價格相對友善的區塊，逐漸成為剛需族的折衷選擇。」

▲▼ 立采、大漁，大里房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在總價壓力下，剛性自住買方確實會願意用每日多10分鐘的通勤時間，換取每坪少15萬、總價少數百萬的負擔。（圖／記者陳筱惠攝）

關鍵字：台中房市房價對比重劃區地段選擇門牌效應

一路之隔價差1倍！　台中剛需族「寧通勤10分鐘」逃高價區

