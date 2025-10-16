從鬆綁到反彈？　李同榮警告：「殺價取量」主跌段已啟動

▲自第七波信用管制以來，不動產交易量大跌，房市示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣房市走到哪一段？中央政策能否「救市」？在市場瀰漫觀望氣氛之際，《吉家網》董事長李同榮直言：「台灣房市已正式進入初跌段，與2016年情況相同，將會出現『殺價取量』，進入主跌段。」

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

臺中市建築經營協會10月大師講座邀請《吉家網》董事長李同榮，以「2026房市短中長期走勢大預測」為題，李同榮認為，成屋、預售同步修正：「明年第一季主跌段發酵，但2026年底循環結束，2027年將迎來下一波多頭開端。」

李同榮指出：「這波房市下修從2024年中開始醞釀，已可明顯觀察到『殺價取量』現象。目前成屋價格平均修正約5％，但台南、高雄跌幅達8％~9％，預售市場撐價空間收斂。」

他強調：「這段時間要樂觀，因為殺價取量就是量的谷底，正如2016年開始的反轉年，部分區段預期將出現2成跌幅。」

至於近期行政院拍板，將新青安排除於《銀行法》第72條之2不動產放款比率之外，被市場視為鬆綁限貸、為房市注入資金動能。

▲吉家網董事長李同榮（左3）直言：「台灣房市已正式進入初跌段，與2016年情況相同，將會出現『殺價取量』，進入主跌段。」（圖／記者陳筱惠攝）



李同榮卻潑冷水認為：「這次不但開了水龍頭，還從水庫直接拉水管送水，但若央行不鬆綁不動產集中度限制，終究只是象徵性放水。」

李同榮認為：「打房政策，央行應該是後衛，不應該是前鋒，當政策亂了套，造成打房史上以來最長的一波，自2020年底至今連續打5年，前6波都抵不過新青安。」

他也強調：「政府應該正視，炒房其實是結果，不是原因，就是有價差才有炒作，因此政府忽視買方糾紛與資金壓力，問題核心不在房價高低，而在壓制換屋族、誤殺自住需求，第二戶投資客反成眾矢之的，換屋市場被迫冰封。」

臺中市建築經營協會理事長楊志鵬也直言：「第7波限貸令上路1年多以來，房屋成交量急凍、建商被迫以送裝潢、贈家電等方式變相降價，維護實價登錄。」

▲臺中市建築經營協會理事長楊志鵬認為限貸令溯及既往，導致大量未交屋者求貸困難、資金斷鏈，這是史上最大交屋潮與最嚴信貸政策的正面衝突。（圖／記者陳筱惠攝）

楊志鵬更再度致函主管機關，呼籲「取消央行第7波選擇性信用管制」，他說：「持續管制房價恐出現崩跌式修正、引發次貸風暴。」

他指出：「另外，央行對建地開發的18個月限期政策形同逼案上場，民間原本想等待法令鬆綁，但為免貸款遭收回，只好硬著頭皮開工，導致建照數量創新高，與抑制房價目的完全背道而馳。」

李同榮則總結指出，這波房市修正將是「政策錯位與市場循環」雙重交錯的結果。「打房不是打交易量，房價就算不打也會下修。2023年底房價已到天花板，上氣接不到下氣，政策只要不亂，緩跌2年後自然落底。」

