新壽動土被批「假動作」　上市建商淡定曝銷況

▲新壽今（16日）舉行北士科T17、18動土典禮，但被視為「假動作」。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者項瀚／台北報導

新壽今（16日）舉行北士科T17、18動土典禮，但被視為「假動作」，對此業界人士認為，最終輝達還是會進駐北士科。至於周圍房市狀況，建商業者認為：「對於自用客戶來說，輝達當然加分，但不是主要因素，公司個案銷售速度未受輝達風波影響。」

輝達（NVIDIA）是否成功進駐北士科T17、18土地，至今仍卡關，今（16日）新壽原地舉辦動土儀式，並不是實質動工，宣示開發此案的主導權意味濃厚，但也被市場視為「假動作」。

不動產人士表示：「輝達進駐北士科，最終基本上就是市府與新壽解約，只是看走軟的、還是硬的；軟的是大家來談金額，市府請新壽大膽提出理想的數字，硬的就是市府以新新併的換約程序來強制解約。」

但若強制解約，新壽必然打訴訟戰嗎？他表示：「進入法律程序，新壽的錢就卡在那邊，且提出假處分需要資金，董事會都未必會通過，認為最終輝達進駐北士科的機率很高。」

▲輝達進駐北士科未成定數，對周邊房市有什麼影響？（圖／記者項瀚攝）

至於對周邊房市的影響，華固總經理洪嘉昇表示：「現在消費者並沒有覺得『輝達進駐肯定無望』，對自用型客戶來說，輝達當然是加分，但也不盡然是購入北士科的決定性因素，放眼台北北區，這樣一塊嶄新的重劃區實屬難得，觀察在輝達可能破局的消息傳出前後，『華固芙心』銷售速度沒有變化。」

潤泰發言人陳柏宇表示：「『潤泰之森』在7月初開始銷售，在輝達可能破局的消息傳出之前，就銷售近8成，因此這1個月來未感受到衝擊，價格方面潤泰也不可能回頭降價，給已購客信心。」

