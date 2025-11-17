厭倦都市「想搬去北海岸」妻3原因秒拒　他氣炸！網：是我也不去

▲原PO厭倦都市生活。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有些人喜歡住在熱鬧的市區，但也有人嚮往愜意的山水生活，一名男網友表示，夫妻倆住在板橋區，妻子上班地點在中和，通勤很方便，但他對於都市生活感到厭倦，爸媽在北海岸留下一間房風景好、空氣好，想搬過去居住，但妻子卻強烈拒絕，甚至連離婚的念頭都有，讓他很不解「我也想過我的人生啊。」

男網友在Dcard發文，與太太結婚多年，兩人是頂客族，沒有孩子，也沒有房貸壓力，名下各有幾間繼承自長輩的房產。夫妻倆目前住在板橋，但久了他感到膩了，想搬去北海岸父母留下的房子，環境宜人、生活成本低，改變生活模式。

他向妻子提出「搬去北海岸住」的想法時，卻換來對方一連串的反射性抗拒，「通勤太遠了」、「朋友都在這裡」、「那邊超不方便」；妻子表示，已經習慣現在的生活圈，且搬家很麻煩。

更讓他心寒的是，還沒講完內心的想法，就被妻子潑冷水。他坦言，這樣的決定的確很自私，但現在的環境他不喜歡，「我有選擇權，卻被婚姻搞得像什麼都不能動，我也想過我的人生啊」，甚至一度浮現「如果我單身，我早就搬去了，根本不用跟妳吵這些」的念頭。

貼文曝光，網友建議兩人分開住，「那就叫對方搬回去自己的房子，繼續中和通勤上班，你去北海岸住，當假日夫妻」、「你要她辭職喔，離那麼遠怎麼上班，你不幫她想她當然氣啊，你只想到你自己爽喔」、「沒有對與錯，只有有沒有同理心」、「也許你們可以討論，是不是偶爾可以在那邊住一段日子（可以是一兩天、可以是一個禮拜、可以是一個月之類的）再回來？或是你們偶爾去那邊度假幾天之類的」。