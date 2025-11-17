ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

厭倦都市「想搬去北海岸」妻3原因秒拒　他氣炸！網：是我也不去

▲▼房地產,房價,台北市,台北101,都更,房市,老舊房屋,頂樓加蓋,違建,住宅區,不動產,打房,居住正義,都市更新,土增稅,土地增值稅。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO厭倦都市生活。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

有些人喜歡住在熱鬧的市區，但也有人嚮往愜意的山水生活，一名男網友表示，夫妻倆住在板橋區，妻子上班地點在中和，通勤很方便，但他對於都市生活感到厭倦，爸媽在北海岸留下一間房風景好、空氣好，想搬過去居住，但妻子卻強烈拒絕，甚至連離婚的念頭都有，讓他很不解「我也想過我的人生啊。」

男網友在Dcard發文，與太太結婚多年，兩人是頂客族，沒有孩子，也沒有房貸壓力，名下各有幾間繼承自長輩的房產。夫妻倆目前住在板橋，但久了他感到膩了，想搬去北海岸父母留下的房子，環境宜人、生活成本低，改變生活模式。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他向妻子提出「搬去北海岸住」的想法時，卻換來對方一連串的反射性抗拒，「通勤太遠了」、「朋友都在這裡」、「那邊超不方便」；妻子表示，已經習慣現在的生活圈，且搬家很麻煩。

更讓他心寒的是，還沒講完內心的想法，就被妻子潑冷水。他坦言，這樣的決定的確很自私，但現在的環境他不喜歡，「我有選擇權，卻被婚姻搞得像什麼都不能動，我也想過我的人生啊」，甚至一度浮現「如果我單身，我早就搬去了，根本不用跟妳吵這些」的念頭。

貼文曝光，網友建議兩人分開住，「那就叫對方搬回去自己的房子，繼續中和通勤上班，你去北海岸住，當假日夫妻」、「你要她辭職喔，離那麼遠怎麼上班，你不幫她想她當然氣啊，你只想到你自己爽喔」、「沒有對與錯，只有有沒有同理心」、「也許你們可以討論，是不是偶爾可以在那邊住一段日子（可以是一兩天、可以是一個禮拜、可以是一個月之類的）再回來？或是你們偶爾去那邊度假幾天之類的」。

關鍵字：夫妻搬家家庭生活都市買房

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

崇德路新亮點！　「包膜老商辦」邀荷蘭大師重建絕美住宅

北台中近年隨著新興重劃區成形，如14期指標案大陸「豐莚」、華固「豐匯」、寶輝「PARK」系列，均價皆已坐7望8。在新興重劃區行情屢創新高之際，早期發展、機能完整的「崇德生活圈」近期成為推案熱點。

1分鐘前

不只丹丹漢堡！　大社最強商圈同路段30年租客也撤出

「大社最強商圈」近期出現罕見的老店異動，號稱速食南霸天的「丹丹漢堡」大社店開業長達35年，從未離開中山路，17日無預警宣布僅營業到本月30日；同一條路上、開幕30年的土地銀行大社分行也在近期撤出中山路，原址由屋主重新開出18萬元招租，引發商圈震撼。

20分鐘前

厭倦都市「想搬去北海岸」妻3原因秒拒　他氣炸！網：是我也不去

有些人喜歡住在熱鬧的市區，但也有人嚮往愜意的山水生活，一名男網友表示，夫妻倆住在板橋區，妻子上班地點在中和，通勤很方便，但他對於都市生活感到厭倦，爸媽在北海岸留下一間房風景好、空氣好，想搬過去居住，但妻子卻強烈拒絕，甚至連離婚的念頭都有，讓他很不解「我也想過我的人生啊。」

1小時前

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

台北萬華的「西寧國宅」自1982年落成以來，發生超過三十起非自然離世事件，被居民形容為「萬華猛鬼大樓」。房產專家何世昌近日就發文指出，這類社區的真正問題其實並非靈異，而是「管理失靈」，想避開悲劇重演，有幾個實際可行的準則。

1小時前

房市年底成關鍵轉折？他問是否為「買房好時機」...掀2派戰翻

目前市場普遍預期央行年底可能降息，沈寂一段時間的房市走勢也因此備受矚目。就有一名網友認為，近期有許多不錯的物件釋出，由於央行停止縮表加上明年是選舉年，政府很可能會端出「政策牛肉」，讓他直覺現在或許正是房市卡位低點的好時機。貼文一出引發2派看法，從「自住派」到「看空派」全面熱議。

1小時前

存款150萬！她猶豫「要買小套房 or 先租屋」　網給建議：多存點

如果要從家裡搬出去，會直接買房，還是會選擇租屋？近日有網友發文表示，她有150萬元的存款，平時都是搭捷運工作，她最近因為要搬出去住，所以就猶豫要租房還是買便宜的套房，她真的很迷茫。貼文曝光後，引起網友討論。

2小時前

開工多、成交少！前3季預售交易僅3萬戶　建商降成本續命

觀察近5年來全台住宅開工戶數、預售揭露數，今年明顯呈現「開工多、成交少」慘況。信義房屋專家表示，現場新案的銷售策略也會將戰線延長，包括謹慎使用廣告預算、降低接待中心成本等方式因應。

2小時前

高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

高醫2019年在十全一路展開整合，大手筆砸下22.3億元，買下過去的家樂福十全店改建，近期在外牆首度掛上招牌，證實為高醫「十全新診區」，規劃做為透析、牙科、復健、中醫等高黏著度的醫療項目，信義房屋專家表示，開幕後對房價提升有限，痛點反而是停車更不便。

3小時前

都更整合20年靠他成功！　溫德大安店熄燈將重建19層豪宅

知名餐廳「Wendel's温德德式烘焙餐館」大安店拆了，投入都更，全案基地面積約700坪，由德運建設擔任實施者。德運董座林財于接受訪問，分享都更案成功整合的關鍵，包括地主方向一致、宛如「尚方寶劍」的政府代拆機制。

5小時前

台中「老舊小行政區」翻身　懷舊建築改建案賣上6字頭

中區為台中市最小的行政區，面積僅0.8803平方公里，也是全台面積最小且唯一未滿1平方公里的三級行政區，更有不少懷舊建築，隨著時代變遷30年前中區逐漸沒落，近年因大車站計劃實現在即，信義房屋專家表示，中區不少具歷史感的建築，將轉身為住宅大樓。

6小時前

謝和弦「以前滿喜歡館長」　已棄追..曝「中國千萬邀約」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被..

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！..

租金補貼2026年新制上路　排..

150坪大戶隔20多間房　外牆..

高醫22億買走高雄陳家資產　十..

出租房屋遭追繳稅！高雄男忘1事..

NET霸氣包棟9層大樓！　房東..

信義區套房「月租8800」含水..

總價598→628萬！　安平「..

同學聚會別聊房？大票有感 ：沒..

ETtoday房產雲

最新新聞more

崇德路新亮點！　「包膜老商辦」..

不只丹丹漢堡！　大社最強商圈同..

厭倦都市「想搬去北海岸」妻3原..

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家..

房市年底成關鍵轉折？他問是否為..

她猶豫要買小套房or先租屋　網..

開工多、成交少！前3季預售交易..

高醫22億買走高雄陳家資產　十..

都更整合20年靠他成功！　溫德..

台中「老舊小行政區」翻身　懷舊..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366