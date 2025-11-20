買房後「戶頭瞬間歸零」懷念自由花錢！過來人卻讚：慶幸當初有買

▲原PO清空存款買房。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

買房是一筆龐大的開銷，動輒幾百、甚至上千萬的買賣，許多人咬著牙也要拚一個屬於自己的家。有網友表示，最近簽約買了房子，付了200萬元的頭期款，帳戶金額直接歸零，雖然很開心，但想到之後要開始省吃儉用，不免有些感嘆，好奇大家買房後如何調整心態，貼文掀熱論。

原PO在Dcard發文，準備將兩百多萬頭期款匯給建商，看到帳戶「啪」一聲歸零，內心五味雜陳，雖然想到能打造自己的新家感到開心，但生活的現實壓力也緊接而來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，過去想出國就出國、想吃大餐也毫不手軟，現在卻要開始精打細算每一筆支出，包括日常開銷、房貸壓力與未來投資規劃，花錢之前都要想一下，「也算是另一種人生階段吧」。雖然懷念從前的自由，但也希望自己不會後悔這次買房的決定。

他也好奇，大家買房之後，心態上有什麼轉變，其中38%的網友認為生活沒什麼變化，日子照樣過，29%的網友開始強迫儲蓄，21%的人生活變得很節儉，12%的網友則認為不需要買房，自由自在的生活最快樂。

多數人認為，買房後心裡多了踏實感，「買房後感覺心裡比較踏實，不用再搬來搬去，莫名有個底氣，可以買自己喜歡的傢俱」、「繳房貸跟繳房租其實體感上沒啥兩樣，還不用怕約到期被房東趕或漲租金」、「跟原本生活都差不多，但看著房價已經漲到200%，慶幸當初有買」、「踏實+1，至少資產沒因為通膨縮水」。