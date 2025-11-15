冷氣收工前注意「5步驟保養」！居家達人點頭：幫助房子保值

▲示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自photoAC）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著季節來到秋天，不少民眾準備讓冷氣「收工」。不過台電提醒，冷氣長時間運轉後可別只「關機就收」，應確實進行保養清潔，避免下次開機出問題，也能延長設備壽命、節省電費。

台電曾在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文指出，冷氣就像辛苦工作的我們，整個夏天高負載運轉後，也需要「洗洗睡」好過冬。因此，收工前應遵循5步驟，分別是「1.關閉冷氣總電源」、「2.清潔面板及外部（外殼、出風口葉片等）」、「3.清洗內部框架」、「4.清洗濾網後陰乾」、「5.重新開機並啟動送風模式運轉1至2小時，吹乾冷氣內部殘留濕氣，避免影響效能與使用年限。」

台電提醒，若清潔時發現冷氣內部灰塵厚重或有發霉現象，建議請專業師傅清洗。若長時間未保養，容易導致冷氣出風異味、能效下降，不僅影響健康，也可能讓用電量上升。

另外，有居家達人指出，冷氣保養其實和房屋保值多少有關，畢竟若長期忽略維護冷氣、除濕機等設備，造成牆面滲水、金屬鏽蝕或系統短路。未來若想出租或出售，這些細節都會影響房屋整體評價與成交價。值得注意的是，秋冬換季期間也是檢查居家設備的好時機，除了冷氣，也可一併檢視排水管線、窗框密封與除濕設備，提前維護可減少潮濕問題、延長建材壽命。