基隆男簽專任委託賣地…「繞過房仲」成交了！仲介公司提告結果曝

▲陳男在即將成媒合成功之際，繞過房仲，私下與買方楊男交易。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名陳姓男子113年委託房仲公司以650萬元銷售其名下一筆土地，委託期間至115年5月31日止，未料當房仲公司投入大量推廣資源，即將媒合楊男交易之際，陳男竟繞過房仲私下與楊男簽訂買賣契約，並完成土地所有權轉移登記，仲介公司憤而提告，並請求陳男支付總價6%、即39萬元違約賠償金。基隆地院審酌後，判陳男應給付22萬8000元為適當。可上訴。

判決書指出，陳男原與第三人共有該筆土地，經取得同意後，於113年5月與房仲公司簽訂專任委託銷售契約書，約定土地之委託銷售期間係自113年5月28日起至114年5月31日止，委託價格為398萬元，此期間陳男不得另行委託第三人銷售或洽覓買方私下交易；而後因該筆土地遭政府徵收，雙方遂於113年6月4日合意變更契約，將委託價格改為650萬元，並延展委託銷售期間至115年5月31日止。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在土地委託銷售期間，房仲公司投入大量推廣資源，仲介亦與陳男積極協調溝通，並媒合買方楊男於114年6月5日簽訂確認書及買賣議價委託書。但陳男卻於買賣即將媒合成功之際，繞過房仲私下與楊男簽訂買賣契約，並於114年8月11日完成土地所有權轉移登記，明顯已違反專任委託約定，房仲公司因此提告求償銷售總價6%之數額、即39萬元違約賠償。

對此，陳男辯駁，該筆土地委賣事宜原由房仲周女承辦，後周女離職，仲介公司卻未主動告知，經過數月後才通知改由江女接手，持續隱瞞周女離職一事，且江女接手後亦無作為，直到原委託銷售期間屆至，江女才謊稱其為周女下屬，受周女指示請陳男補簽文件，因此他才簽下「延展委託銷售期間之變更同意書」，實乃受詐欺所為之意思表示，主張其應可撤銷延展期限之意；此外陳男也認為仲介公司提出之違約金約定過高，請求法官駁回。

基隆地院法官審酌，陳男與仲介公司簽訂的專任委託契約、委託銷售契約內容變更同意書均無誤；而陳男主張仲介公司隱瞞房仲周女離職云云，並不構成詐欺要件，且房仲公司改派江女接洽履約，純屬合法正當的內部管理，因此陳男主張欠缺根據而無可取。

因此，法官認為陳男違約行為屬實，仲介公司起訴請求違約金，固屬適法而有根據，而該筆土地原本若經由仲介公司媒合成交，依約可向賣方陳男收取實際成交價456萬元之3%、即13萬6800元、向買方楊男收取2%、即9萬1200元之報酬，合計共22萬8000元，考量雙方履約、陳男違約情節以及仲介公司所受損害之上限，判陳男賠償22萬8000元為適當。全案可上訴。