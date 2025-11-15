ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

基隆男簽專任委託賣地…「繞過房仲」成交了！仲介公司提告結果曝

▲▼基隆房市,阿瘦皮鞋,GIORDANO,LANEW,馬路,行人地獄,交通,停等區,標線,左轉。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲陳男在即將成媒合成功之際，繞過房仲，私下與買方楊男交易。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名陳姓男子113年委託房仲公司以650萬元銷售其名下一筆土地，委託期間至115年5月31日止，未料當房仲公司投入大量推廣資源，即將媒合楊男交易之際，陳男竟繞過房仲私下與楊男簽訂買賣契約，並完成土地所有權轉移登記，仲介公司憤而提告，並請求陳男支付總價6%、即39萬元違約賠償金。基隆地院審酌後，判陳男應給付22萬8000元為適當。可上訴。

判決書指出，陳男原與第三人共有該筆土地，經取得同意後，於113年5月與房仲公司簽訂專任委託銷售契約書，約定土地之委託銷售期間係自113年5月28日起至114年5月31日止，委託價格為398萬元，此期間陳男不得另行委託第三人銷售或洽覓買方私下交易；而後因該筆土地遭政府徵收，雙方遂於113年6月4日合意變更契約，將委託價格改為650萬元，並延展委託銷售期間至115年5月31日止。

在土地委託銷售期間，房仲公司投入大量推廣資源，仲介亦與陳男積極協調溝通，並媒合買方楊男於114年6月5日簽訂確認書及買賣議價委託書。但陳男卻於買賣即將媒合成功之際，繞過房仲私下與楊男簽訂買賣契約，並於114年8月11日完成土地所有權轉移登記，明顯已違反專任委託約定，房仲公司因此提告求償銷售總價6%之數額、即39萬元違約賠償。

對此，陳男辯駁，該筆土地委賣事宜原由房仲周女承辦，後周女離職，仲介公司卻未主動告知，經過數月後才通知改由江女接手，持續隱瞞周女離職一事，且江女接手後亦無作為，直到原委託銷售期間屆至，江女才謊稱其為周女下屬，受周女指示請陳男補簽文件，因此他才簽下「延展委託銷售期間之變更同意書」，實乃受詐欺所為之意思表示，主張其應可撤銷延展期限之意；此外陳男也認為仲介公司提出之違約金約定過高，請求法官駁回。

基隆地院法官審酌，陳男與仲介公司簽訂的專任委託契約、委託銷售契約內容變更同意書均無誤；而陳男主張仲介公司隱瞞房仲周女離職云云，並不構成詐欺要件，且房仲公司改派江女接洽履約，純屬合法正當的內部管理，因此陳男主張欠缺根據而無可取。

因此，法官認為陳男違約行為屬實，仲介公司起訴請求違約金，固屬適法而有根據，而該筆土地原本若經由仲介公司媒合成交，依約可向賣方陳男收取實際成交價456萬元之3%、即13萬6800元、向買方楊男收取2%、即9萬1200元之報酬，合計共22萬8000元，考量雙方履約、陳男違約情節以及仲介公司所受損害之上限，判陳男賠償22萬8000元為適當。全案可上訴。

婚育宅超搶手！申請最高12倍競爭率　1470戶12/1正式入厝

為支持青年婚育政策並落實居住正義，國家住宅及都市更新中心今年第二季公告招租的中央興辦社會住宅，率先導入「婚育宅」機制，特別保留5%的戶數（共74戶）給新婚兩年內或育有學齡前幼兒的家庭，協助青年家庭獲得穩定且實惠的居住環境。

1小時前

3小時前

7國有地評估規劃興辦社宅　北投「華僑會館」近7千坪

財政部國有財產署（以下簡稱國產署）近年來配合政府推動社福政策，將接管的閒置國產土地依據特性、規定活化利用，近期，國產署也提供7處已無公用需求土地，洽請國土署評估是否規劃興辦社宅，其中包括位於北投區的原華僑會館，土地面積6,716平方公尺。

3小時前

買150坪豪宅「隔20多間房」外牆掛26台室外機　屋主：家裡人多

大陸湖北武漢市一處社區近期有住戶進行裝修，隔出20多個房間，在建築外牆安裝26部冷氣室外機，這引發鄰居對於結構安全、公共設施受影響相關擔憂。對此，屋主宣稱，家裡人多，買房主要目的為家庭聚會使用。

4小時前

住老公婚前買的房　吵架遭罵「滾出我的房」她隔天怒搬！結局反轉

婚前買房算個人財產，對於有結婚規劃的情侶而言，買房的時機點很重要，一名人妻表示，老公婚前買了房子，房子的名字理所當然是老公的，但某次吵架，老公竟說「這是我的房子，你給我帶著孩子滾出去！」讓她當場心寒，隔天便帶著孩子搬走，後來老公低頭道歉，還買了一間房登記她的名字。

5小時前

桃園1400萬房想賣「搬回台北老家」　內行見1關鍵狂勸：再等1年

一名網友5年前與先生在桃園購入一間三房住宅，要價約1400萬元，如今夫妻倆準備搬回台北老家居住，打算賣掉這間房，而目前附近成交價落在1800萬元左右。聞言，內行直言，須留意房地合一稅，紛紛建議她住滿6年再賣。

5小時前

房價趕人！他嘆年輕人「只買得起邊陲」　網曝關鍵：蛋黃區會移動

近期政府打房政策雖讓房價稍降溫，但在經常性薪資如烏龜慢爬之下，「買得起」成了最大的奢望，也因此台灣年輕世代的「買房夢」開始有些轉變。就有一名男網友表示，高房價讓年輕一代被迫往更邊陲地段購屋，無奈直言「好像一輩子的努力只為了不被洗到更邊陲的地方」。貼文引發廣泛共鳴，有網友指出，所謂的蛋黃區其實並非一成不變，會隨城市發展與機能轉移而重新劃分，「今天的蛋白，也可能成為明日蛋黃」。

5小時前

冷氣收工前注意「5步驟保養」！居家達人點頭：幫助房子保值

隨著季節來到秋天，不少民眾準備讓冷氣「收工」。不過台電提醒，冷氣長時間運轉後可別只「關機就收」，應確實進行保養清潔，避免下次開機出問題，也能延長設備壽命、節省電費。

6小時前

資產1.5億問「台北住哪」：祖產不能賣　專家無情打臉

一則在網路社團引發千則留言的買房提問，內容提到「35歲家庭年收入600萬，資產破億卻不知道住哪裡」，瞬間成為焦點。發文者列出驚人的財務背景，包括每月收入近50萬、股票3000萬、不動產1億元，但卻糾結於台北購屋選擇，且明言「祖產不能賣，房價也別太高」。對此房產專家直接打臉「根本是幻想文」，完全脫離市場真實情況。

6小時前

本來要買房了！友「1原因」作罷　他問：租房、買房怎麼選

如果可以選擇的話，會想要租屋就好，還是想要買一間屬於自己的房子呢？近日就有網友發文表示，租房子就是把錢交給房東，且房子內的東西也不太能隨意更動，似乎還是買房子比較好。貼文曝光後，引起網友討論。

7小時前

