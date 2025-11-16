欠繳多年管理費！男索討電梯磁卡被拒　怒告管委會求償24萬被打臉

▲鍾男欠繳管理費多年，索討電梯磁卡未果，竟怒告管委會求償24萬。（示意圖／Pixabay）



記者莊智勝／高雄報導

高雄一名屋主鍾姓男子向社區管委會索討電梯磁卡，未料對方竟以他107年10月之後即未再繳納管理費為由，拒絕交付電梯磁卡。鍾男因此憤而提出告訴，指控因管委會拒絕提供磁卡，導致他無法將房屋出租，求償租金損失24萬，並要求管委會應提供磁卡。高雄地院法官審理後，認為權利、義務是相對的，不能只講究權利，而不顧即本身應盡之義務，因此駁回鍾男請求，判其敗訴。可上訴。

判決書指出，鍾男主張他為該房屋之所有權人，依公寓大廈管理條例規定，他有權向社區管委會索討社區電梯磁卡，然管委會竟以他未繳納107年10月之後的管理費為由，拒絕交付磁卡，導致他112年至114年2年期間無法將房屋出租，損失租金利益共24萬元，因此憤而提告向管委會求償，並要求提供電梯磁卡1張。

對此，管委會則抗辯，依使用者付費原則，社區管委會並沒有無償提供住戶電梯磁卡之義務，且鍾男未遵守社區規約繳納管理費，管理委員會得依規約第8條規定，不提供電梯乘坐開關磁卡，請求法官駁回鍾男之訴。

高雄地院法官審酌，權利義務關係是相對的，不能只是講究權利，而不顧及本身應盡之義務，公寓大廈因屬集合式住宅之體系，每名區分所有權人均有繳納管理費之義務，相對的，才能要求管理委員會盡公寓大廈管理條例之職責；而本案鍾男長久以來未繳交管理費，自難要求管委會提供電梯磁卡，更遑論一般而言磁卡製作需要一定成本，鍾男未繳交製作費用，即要求管委會提供磁卡，亦屬無據。

另一方面，鍾男還主張該屋屬空屋，不須繳交管理費。但法官認為，若該屋為空屋不需繳交管理費，何來可能出租他人正常住用？既然都能出租，還能歸類為空屋嗎？因此認定鍾男請求租金損失為無理由，駁回其請求。全案可上訴。