桃園1400萬房想賣「搬回台北老家」　內行見1關鍵狂勸：再等1年

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友5年前與先生在桃園購入一間三房住宅，要價約1400萬元，如今夫妻倆準備搬回台北老家居住，打算賣掉這間房，而目前附近成交價落在1800萬元左右。聞言，內行直言，須留意房地合一稅，紛紛建議她住滿6年再賣。

網友在「買房知識家」發文提到，她與先生5年前於桃園購入一間三房屋，當初以1400萬元入手，貸1100萬元、30年；最近，他們打算搬回台北老家，並計畫出售桃園的房子，查詢實價登錄後發現，附近成交價約落在1800萬元，由於她是首次買房，也是第一次賣房，所以向廣大網友請益，若在貸款未繳清的情況下，是否能順利出售，並想知道需要繳哪些稅、最後實拿金額該如何計算。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，即使房貸沒繳完，房子仍可賣出，但需先處理掉剩餘的房貸才能完成產權移轉。常見做法是由買方透過新貸款代為清償賣方剩餘房貸，或由賣方自行籌款清償後再過戶，也可以雙方協議其他方案。

至於稅金部分，根據現行規定，自住未滿六年者，出售房產需課20%稅率，若以1800萬成交、買入價1400萬計算，獲利400萬，稅金約80萬元；不過若再多等1年，滿6年且連續自住（戶籍設於該屋），可享有「400萬免稅額」，等於可少繳這筆稅。

對此，不少內行紛紛留言道，「建議住滿6年再賣，有400萬免稅額」、「單純賣掉的話，一定是等6年，拿自住400萬免稅額；另外，只要賣價-貸款>0就可以喔，到時候會從買方的銀行匯款到你的貸款銀行，解除抵押權」、「以自住來說，5年需繳房地合一稅20%，400萬*20%=80萬，不急的話建議等到滿6年」、「建議自住滿6年以後自己賣，然後找代書即可」。