說好跟男友一起租屋　她聽「家人的建議」猶豫了：該存錢嗎？

▲原PO猶豫要不要存錢買房。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

如果想搬到外面住，會選擇租屋還是買房？近日有網友發文表示，她從小就住在家裡，但她跟男友本來就有說好，畢業後要一起租在外面，只是當她告訴家人她要搬出去住，對方卻要她先存頭期款，讓她開始猶豫，不知道她是否真要存錢買房？貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「人生真的該存錢買房嗎」為標題發文，提到她從小到大都住在家裡，從來沒有搬出去過，一直到近日，她和家人提起自己想要搬出去住的想法，結果得到的回答，是若想搬出去，就要先存錢，等存到足夠的頭期款再搬出去，並繳房貸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著透露男友的想法，男友其實覺得以現階段的狀況來說，買房比較不可能，而兩人其實也早說好，等到畢業之後，就要一起在外面租屋。面對家人和男友的想法，原PO其實都能理解，但她卻還是感到猶豫，不知道她是否真要存錢買房？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買房子說到底是為何老有所依，如果你有完善的規劃，租房子也不是不行」、「量力而為，但不論是否買房，都應該長久規劃」、「錢的問題，繳房貸沒壓力就買房」、「你先慢慢存錢，可以先租找便宜的」、「評估自己負擔得起，不要太壓榨生活品質，日後繳不出來也可以慢慢賣」。