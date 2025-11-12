嘉市民族國小西側二期公辦都更案年底招商　網驚：人口回流？

▲「民族國小西側公辦都更二期」預計於今年12月底正式公告招商 。（圖／嘉義市政府提供）

記者陳致平／綜合報導

受台積電設廠的區域帶動效應持續發酵，嘉義縣房市交易保持熱絡，而嘉義市則以大型都市更新案接棒推進城市發展。眾所矚目的黃金地段「民族國小西側公辦都更二期」，基地面積達2,976坪，規模更是第一期的兩倍，在市府召開多次會議並與各公地主協商後，已完成所有公地主簽署協議書，隨即啟動招商作業。該案預計於今年12月底正式公告招商，預估投資金額超過50億。

嘉義市長黃敏惠表示，近年來市府規劃「十大旗艦計畫」，全力推動「西區大發展、東區大進步雙引擎」，促成觀光人潮與消費金額屢創新高，其中民族國小西側公辦都更二期，更是推動「東區大進步」的關鍵。

▲基地鄰近文化路夜市與IN89豪華影城，地屬嘉義市黃金地段。 。（圖／嘉義市政府提供）

民族國小西側公辦都更二期基地位於嘉義市精華區，位於民族路與吳鳳北路交叉口，鄰近文化路夜市與IN89豪華影城，地段潛力無限。市府對該地區之發展定位為「結合商業與居住機能的都會核心區」，結合商業、住宅及公共設施的多功能開發，預估投資金額將超過50億元，期望吸引全國投資者。

市府都市發展處處長許懷群指出，民族國小西側公辦都更二期將打造為全齡宜住宅，與周邊商業串聯，未來預計引入社會住宅、公共停車位及社會福利設施等多元照顧的公益設施，滿足在地需求。

▲市府都市發展處處長許懷群指出，民族國小西側公辦都更二期將打造為全齡宜住宅 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府積極推動建設，也反映在房市的實價登錄數據上，經查，嘉義市東區垂楊路、民族路一帶新案房價已穩穩站上5字頭。對此，在地網友呈現兩極化看法，部分網友擔憂嘉義市的人口基數不足以支撐高房價，質疑「人口回流嗎」「人口持續外流卻仍不斷蓋房！」、「物價和房價雙漲，對嘉義人來說真的是好事嗎？」、「一個僅有30萬人口的城市，如何能支撐如此高的開價？看看會有多少人願意買單。」然而，也有另一派人看好新的地標建築能帶動周邊商圈發展，但同時也建言市府在規劃時，應一併審慎考量周遭區域的停車問題，以確保區域發展的便利性。