囤物惡房東害6死大火建物　勇者第7拍、每坪6.5萬拿下

▲台中市興中街一棟7層樓建物，在2022年3月6日發生大火，釀成6死6傷。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

台中市興中街一棟7層樓建物，在2022年3月6日發生大火，案件調查過程曲折離奇，整棟樓更遭銀行以「拍賣抵押物強制執行」進入法拍市場，2024年2月該建物首拍價格為7710萬元，但一路流標，終於在第7次法拍、底價2531萬元時，由開發公司出手2605萬元得標。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧案情，2022年3月6日，莊姓女房東在該棟樓囤積撿來的回收物已行之有年，2022年才承租的租客，也就是縱火者鄭男，除欠繳房租，加上他飼養的寵物羊隨地便溺，多次與莊女發生爭吵，大火當日莊女要求鄭男搬離，鄭男不滿到2樓，用打火機點燃電梯口的垃圾袋，火勢延燒莊女堆置走廊的雜物，一發不可收拾，釀成6死6傷。

▲大火悲劇事隔3年，該建物由開發公司出手2605萬元得標 。（圖／記者陳筱惠攝）

事隔3年，該建物屋齡38年，地坪57.48坪、建坪391坪，為償還債務在2024年2月首拍落入法拍程序，最初底價7710萬元開始，一路流標，在第6次法拍，底價降至3163.2萬元，換算單價僅8.09萬元，較一年前首拍的底價7710萬元腰斬。然而，當時一樓仍有大量雜物，專家認為，投資人恐仍卻步。

沒想到在第7次法拍、底價2531萬元時，由開發公司出手2605萬元得標。拆算每坪取得單價落在6.5萬元，已經低於市場行情一倍左右的價格，再度重回現場，原先頂樓違建已拆除，外觀也有修繕，一樓店面雜物已被清除乾淨。

是否有買到便宜，實際查詢地籍資料，該建物在2012年買賣時即設定超過4千萬元的抵押權，換句話說，該建物若不計凶宅損失，其市場價值換算至今至少值5千萬元。

而出手的為玉新開發，經查為德昌營造（5511）事業集團子公司，在2009年成立，主要營業項目包括辦理都市更新重建、產業園區開發、自辦重劃業務、收購不良債權、拍賣業務、投資不動產等業務。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「該案為重大的社會案件，查找資料，該建物2012年曾以4700萬元交易，當時每坪單價約12萬元，與此次拍定價格相比已經低於市價許多，不過該案過去不斷流標的原因除了社會觀感外，還有隱形成本的問題。」

根據法拍筆錄，該物件在大火後，電梯等已不敷使用、套房燒灼痕跡等問題，加起來重新整頓釋出市場的隱形成本上看500萬元，加上未來若是持續想出租招租，也要看市場買不買單。

因此徐華辰認為：「得標人有營造背景，也有都更經驗，也許未來有開發、改建計劃，尤其取得成本偏低，是否有意收購周邊，也猶未可知。」不過，據了解，玉新開發目前尚未有完整詳細規劃。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒