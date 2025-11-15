房價趕人！他嘆年輕人「只買得起邊陲」　網曝關鍵：蛋黃區會移動

▲原PO認為，年輕人想在蛋黃區買房是越來越難。（示意圖／翻攝Google Maps）

記者王麗琴／綜合報導

近期政府打房政策雖讓房價稍降溫，但在經常性薪資如烏龜慢爬之下，「買得起」成了最大的奢望，也因此台灣年輕世代的「買房夢」開始有些轉變。就有一名男網友表示，高房價讓年輕一代被迫往更邊陲地段購屋，無奈直言「好像一輩子的努力只為了不被洗到更邊陲的地方」。貼文引發廣泛共鳴，有網友指出，所謂的蛋黃區其實並非一成不變，會隨城市發展與機能轉移而重新劃分，「今天的蛋白，也可能成為明日蛋黃」。

該名男網友在Dcard以「一代一代被洗到越來越邊陲」為題發文，表示老一輩的人還能夠在台北市買房，到了爸爸那一代，為了住更大的房子，只能往新北移動。20年前新北一環的中古屋平均每坪約15萬元，但到了現在這一代，新建案開價動輒百萬，讓原PO直呼根本負擔不起，只能考慮更邊陲的地方。

他進一步以消費者物價指數計算，指當年15萬元的購屋能力，相當於今日約20萬元，「那現在20萬一坪的中古屋能買哪裡？」他感嘆道，感覺自己這一代努力的目標，已從「買房圓夢」變成「不被洗出蛋白區」，甚至連所謂的蛋黃區都變得遙不可及；因為他也想住蛋黃區，因此賺錢便成為了唯一的目標。

貼文引發熱議，不少網友指出，所謂「蛋黃區」其實並非固定不變，會隨著城市人口與建設發展而轉移，「你可以期待，以後衛星城市發展起來，蛋殼也可能會變蛋黃，雖然比不上超級蛋黃但是住起來還可以，比如說台南永康跟台南東區」、「蛋黃區會轉移的喔，看看高雄左營經典案例，高雄火車站以南越來越沒落，因為北高雄土地多可重劃可蓋商場商圈新房子」。

不過，也有網友直言，與其埋怨市中心房價高不可攀，不如調整購屋心態，「除非你很有錢，不然考慮一下舊屋不好嗎？如果硬要住那種又大又漂亮的新房那當然只能被洗出去」、「住蛋黃不一定要買新房，新北一環公寓一堆3X~4X萬開頭，不要騙我不知道市場行情。」