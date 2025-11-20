陌生房仲來電「有客要看房」　內行揭背後真相！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日表示，目前有在賣房，卻接到不認識的房仲主動來電，稱有客戶想看屋，讓他又驚又疑，直呼「需要注意什麼嗎？」貼文一出，掀起一陣討論，也有內行分析背後目的，建議要先問清楚對方身分與公司資訊。

網友在臉書社團「買房知識家」發文透露，自己準備賣房，卻有陌生房仲主動聯繫，稱有客戶想看屋，「我需要注意什麼？這樣有違法嗎？為什麼想要這樣做呢？」

對此，內行指出，房仲主動打電話「不一定違法」，但得分情況看待。若屋主未公開售屋，仲介卻能掌握資訊，就可能涉及個資外洩，建議屋主直接反問「資料哪裡來的」，對方若支吾其詞，多半不正派；若是屋主在591或售屋網站上刊登廣告，這類來電則屬於常見的「開發話術」，名義上說有客戶，其實九成以上都是想取得屋況、照片與聯繫機會，以便爭取簽約。

他進一步分析道，這類電話背後主要有三種目的：其一是「開發物件」，假稱有買方想看屋，實際上是想說服屋主簽委託；其二是「搶開放案件」，若屋主已簽「專任約」，讓陌生仲介進屋帶看可能違約、甚至被原仲介求償；其三則是「真有客戶但尚未取得委託」，少數仲介會冒險先聯絡屋主，但仍應書面註明買方資料與帶看紀錄，以免糾紛。

同時，內行也提醒道，務必先問清楚對方身分與公司資訊，不要讓未簽約的仲介私下帶客看屋，並避免透露底價、裝潢細節或房貸資料，以防個資被轉賣或利用。若要開放合作，也可主動設定條件，「可聯合帶看，但須事前提供名片、買方姓名與證號，並簽帶看單。這樣既能增加曝光，也不會被白白利用。」

而不少過來人則表示，「年初也是自售，只要你PO廣告、留聯絡方式，就會一堆房仲打來說有客人，甚至還會帶假客人來看，禮貌拒絕即可，除非他們不懂禮貌」、「一切都是話術，有聯繫之後，再想辦法簽約」、「房子賣得掉，有人打廣告，好像也不錯，管他誰賣的，除非是只給固定一個人賣，不然也算是另一種賺到的感覺，我是這麼想」、「看你和原本簽約仲介是簽專任嗎？如果是，就不能其他人賣，賣了你就違約；若不是，任何人都能賣」。