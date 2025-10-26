一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

▲在新壽宣布合意解約後，市場預期輝達將成功進駐T17、T18土地。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

新壽宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，市場預期輝達將成功進駐T17、T18土地。至於區內房市，專家認為，基於過去被嚇了一大跳，一朝被蛇咬，十年怕草繩，預期交易量回升的時間點，將會在新壽完成解約的時候。

輝達5月宣布將進駐北士科，使區內房市熱絡。信義房屋就曾統計，5~ 6月台北的預售屋交易，每3筆就有1筆在北投區，其中多筆都是由北士科建案貢獻，在房市盤整期中一支獨秀。

然而，9月底時輝達與新壽的MOU到期，輝達進駐T17、T18土地出現破局局面，一直到22日新壽跨出一大步，宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，主動化解僵局合意解約，市場預期輝達將如願進駐T17、T18土地。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「在破局消息一出現時，北士科雖然不至於出現恐慌性賣壓，價格也未修正，但買盤停看聽，交易量停滯。」

如今新壽合意解約，北士科交易量將回春了嗎？何世昌表示：「雖然目前看來，輝達進駐北士科大致底定，但過去消費者被嚇了一跳，難免出現『一朝被蛇咬，十年怕草繩』的心態，預期交易量回升的時間點，將在新壽完成解約時發生。」

何世昌認為：「只要新壽合意解約，基本上輝達一定會進駐T17、T18，消費者就可以放心了。」不過房市方面，他也提到：「在大環境不佳下，輝達題材能發揮多久，仍值得觀察。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「輝達進駐北士科大致確定下來後，對區域房市絕對有鼓舞的作用，觀望性買盤有望陸續出手，但價格短期內已不會再度反應，將持平，接下來就是看輝達進駐後實質帶來的改變。」

▲輝達進駐北士科大致確定下來後，對區域房市絕對有鼓舞的作用。（圖／記者項瀚攝）

