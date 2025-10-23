輝達南港「樓上鄰居」身份揭曉　科技公司月砸125萬卡位

記者項瀚／台北報導

輝達（NVIDIA）即將進駐「潤泰南港玉成廣場」3~17樓，而該大樓18、19樓近期也出現租賃交易，其中18樓戶以每月124.5萬元承租484坪空間，租客身份也曝光，是一家全國性的科技公司。

▲輝達（NVIDIA）即將進駐「潤泰南港玉成廣場」3~17樓。（圖／記者項瀚攝）

輝達為南港辦公大樓「潤泰南港玉成廣場」最大租客，在2023年時以28.97億元租下3~17樓，租約10年，據了解在下個月就有機會進駐。

近期實價揭露，輝達出現新鄰居，「潤泰南港玉成廣場」共有2筆租賃交易，一筆是18樓戶以每月124.5萬元承租，總面積484坪；另一筆19樓戶以每月397.1萬元承租，總面積1427坪。

經查經濟部商業司，19樓尚未登記公司，而18樓承租門牌則登記為美商「道數位台灣」公司，網站顯示這是一家全球科技公司，專注於IT服務、數位轉型、AI及數據驅動創新。

▲「潤泰南港玉成廣場」租賃交易整理。（表／記者項瀚製）

至於「潤泰南港玉成廣場」，先前潤泰新公告，將以不超過27.2億元買下日商三菱地所持有「潤泰創新開發」（為開發該大樓而創立的公司）30％股權，等到交易完成後潤泰新持股比例將達100％，也就是將成為「潤泰南港玉成廣場」大樓的單一所有權人。

潤泰發言人陳柏宇表示：「目前潤泰南港玉成廣場租客皆正在裝修，尚未正式進駐，該大樓條件佳，出租並不困難，但由於集團有意出售該大樓，因此保留35%比例未出租，皆為高樓層，可供潛在買方規劃自用。」

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「潤泰南港玉成廣場揭露的2筆租賃實價交易，平均單價約為2600~2800元，高於昆陽站2000~2500元的行情，除了輝達進駐議題外，建商潤泰的產品不論是在品質、規劃設計都十分優質，其房價、租金都有高於區域行情的條件。」

邱鼎峯表示：「昆陽站目前商用大樓的供給仍相對稀缺，該區為接下來南港的發展重心，將有許多商用大樓陸續落成，包括國產、宏匯、南港調車廠等指標案，屆時的去化狀況值得觀察。」

