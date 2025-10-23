新莊副都心商辦需求強　建商揭：「隱形富豪」來自4大區　

▲新莊副都心商辦大案「國家壹號廣場」總銷達300億元，預計12月公開，每坪開價72~78萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新莊副都心的商業機能成熟，區內有不少商辦大樓。建商觀察，新莊一帶有不少「隱形冠軍」、「隱形富豪」，主要來自於區內的豪宅客、化成路、五股工業區、塭仔俊，口袋深並具有購置商辦的需求。

興富發銷售管理特助李妍蓁表示：「新莊副都心商辦市場需求性強，以尚未公開銷售的『國家壹號廣場』觀察，目前累積百組客戶中，產業以電子、科技業為大宗，占比超過5成以上，顯示出台灣科技業的實力，此外也有不少傳產業，尤其是紡織業。」

此外，李妍蓁表示：「新莊副都心內有不少住商混合大樓，但這些公司行號大多更傾向購置純辦大樓，有較氣派的門面環境、管理服務，就像是如果你帶客戶到公司來，看到住戶鄰居牽一條狗、提一袋垃圾，想必是不會加分的。」

興富發業務部副總陳秋偉表示：「新莊副都心、頭前重劃區中有不少老闆，自然希望公司據點離家近，具有頗高的商辦購置需求。此外，新莊周圍也有許多『隱形富豪』，資金實力驚人，基於企業擴張、轉型、拆遷，推升副都心商辦大樓買盤需求。」

陳秋偉進一步指出：「新莊一帶的『隱形冠軍』多集中在3大區域，首先是化成路，也就是郭台銘的創業發源地，第二是五股工業區，第三是整合拆遷的塭仔圳地區。」

▲新莊副都心規劃不少商業地，興建不少商辦大樓。（圖／記者姜國輝攝）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「新莊副都心最初的都市計畫，主要就是用於分擔新板地區商業、行政量體，因此規劃不少商業地，興建多棟商辦大樓，但有些僅租賃釋出，以指標建商中悅來說，就有個案是只租不賣。」

黃舒衛表示：「新莊副都心的商辦大樓以中央路兩側最為密集，另外還有思源路上，也就是區內指標大樓的宏匯i-Tower的所在地，整體來說新莊副都心商辦的空置率長期維持低檔，去化狀況不錯。」

