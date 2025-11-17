房市年底成關鍵轉折？他問是否為「買房好時機」...掀2派戰翻

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲買房,房子,登記,貸款。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO認為，2025年底應是買房的絕佳機會。（示意圖／翻攝自photoAC）

記者王麗琴／綜合報導

目前市場普遍預期央行年底可能降息，沈寂一段時間的房市走勢也因此備受矚目。就有一名網友認為，近期有許多不錯的物件釋出，由於央行停止縮表加上明年是選舉年，政府很可能會端出「政策牛肉」，讓他直覺現在或許正是房市卡位低點的好時機。貼文一出引發2派看法，從「自住派」到「看空派」全面熱議。

該名網友在PTT以「要降息了 2025年底是不是出手的絕佳機會」為題發文，表示近期好物件釋出變多，加上央行停止縮表、2026年遇選舉年，到時候政策牛肉有可能會端出來，可望利多房地產。原PO認為，房產能保值且會隨著時間不斷增值，「很多老一輩的資產能到上千萬上億，不是靠工作薪資得來的，很大部分都是房地產增值得來的。」直言「慢慢賺等於要賺到天荒地老都賺不到這麼錢」，因此猶豫是否要趁這波房市低點再買一間房。

貼文一出立刻引起討論，網友們紛紛在底下留言回應，不少網友贊同他的看法，認為「自住很適合現在挑好貨啊，甚至想升級的換屋族最適合，因為很多大的真的降價有感」、「4，請多買兩間」、「認真回，資金狂潮再現，要買要快」、「高價房降價有感，剛需房撐得住」、「這段時間會是能用不追高的價格買到喜歡的房源的好時機」。

不過，也有不少網友持保留態度，「何時要降息？」「政策牛肉我覺得不會更有利房地產」、「快出手喔，滿坑滿谷的房子等三叉隆接盤」、「今年是房市末日元年」、「金龍不一定會降息」、「銀行不貸，沒人要買、頭期不夠、今年就是台灣房市末日元年，可以預期價格回到2008年」。 

目前市場普遍預期央行年底可能降息，沈寂一段時間的房市走勢也因此備受矚目。就有一名網友認為，近期有許多不錯的物件釋出，由於央行停止縮表加上明年是選舉年，政府很可能會端出「政策牛肉」，讓他直覺現在或許正是房市卡位低點的好時機。貼文一出引發2派看法，從「自住派」到「看空派」全面熱議。

