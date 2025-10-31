台北「舊營區」要蓋220戶社宅！　預計2029年完工

▲台北保儀安居社宅預計提供220戶住宅需求。（圖／國家住都中心）

記者許凱彰／台北報導

國家住都中心28日舉辦台北市文山區「保儀安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。「保儀安居」為中央於台北市動土的第5處社宅，220戶居住單元預計2029年竣工，總工程經費約3億8856萬，由中央全額投資興建。

「保儀安居」基地位於台北市文山區保儀路上，原為國防部「保儀營區」，對面即為國立臺灣戲曲學院木柵校區，鄰近明道小學、木柵國中、景文高中及國立政治大學；周邊有木柵市場、木柵公園、道南河濱公園等，各項生活機能完善。開車10分鐘可連接國道三號，待未來捷運環狀線南環段通車後，距Y2A站預定地約500公尺，通勤更趨便利。

▲保儀安居社宅預計2029年完工。（圖／國家住都中心）

「保儀安居」規劃興建一棟地上14層、地下3層建物，220戶社會住宅預計2029年竣工。一樓將設置店鋪空間，豐富街區商業機能。建物外觀以景美溪為主要設計意象，融入流線型、圓弧建築語彙。基地鄰保儀路側退縮6米，南側退縮10米，以寬敞的廣場及人行步道，搭配原生樹種植栽區及休憩座椅，打造與周邊居民共享的開放空間及都會綠廊。

國家住都中心目前於台北市累積10處共2380戶社會住宅決標，除今日動土的「保儀安居」外，「萬華安居A、B」及「延吉好室」皆於今年完工招租，「凌霄好室」已於2024年開工，其他5處已決標案件也將陸續開工。國家住都中心也和台北市政府攜手合作，於社宅留設托嬰中心、幼兒園及日照中心等社福設施，滿足民眾居住需求的同時，也提升所在地區的照護量能。