想買27年老屋！他列「200萬修繕清單」　內行搖頭：光拆就超過

▲老屋翻新的成本不容小覷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

老屋由於坪數實在、總價較易入手，雖然大多沒有電梯，但有些人也會考慮屋齡高的房子，不過，買老屋通常需要花費一大筆錢來進行修繕。就有一名網友透露，他想買一間27年的透天，屋主開價1380萬，他自己初估修繕費用要200萬，因此打算開價到1000萬元左右，卻擔心這樣出價會不會太誇張。對此，有內行網友提醒老屋修繕恐怕不止200萬。

該名網友在臉書「買房知識家」發文，表示近期看上了一間屋齡27年的透天，開價1380萬、鑿價1250萬；他看了一下屋內狀況，認為三間浴室需要重做，還有壁癌問題，廚房的系統櫃要更新，鐵皮排水需要重整，還有鐵捲門故障打不開，最麻煩的是浴室漏水問題，這些加總起來的修繕費用，他初估大約要200萬元。

原PO表示，他考慮開價950萬到1000萬，又或許再低一點，因為房仲也跟屋主說過只能賣到此價格，但他還是擔心這樣開價是否「太誇張」，對此詢問網友們的意見。

貼文一出，不少內行人認為修繕費恐怕不止200萬，「透天絕對不可能全屋裝修費200萬，光是基礎拆除費、垃圾費、水電 排水管、浴室、防水廚房等，就要400萬到500萬翻修」、「漏水你先找抓漏去估價再說，其他不一定，但漏水處理起來少則幾萬多則破百萬都有可能（整面牆處理）你這樣抓的修繕金額可能反而過低」、「不要低估修繕成本，這幾年原物料和工費真的漲太狠了，我買了一間40年老透天房價雖不高但找幾家估算改建，費用都超出房價一半」。

也有網友認為，要花那麼多錢修繕就沒必要買了，「問題這麼多需要花到兩百萬修繕的話，我會看下一間，因為兩百萬絕對是修繕的地板價而已」、「修繕地方太多，建議你別買了，修繕要等工人到府估價，約時間來重做，拆除，清運，重做材料好與壞，眉角太多了」、「200是全修繕？如果是就買別間，如果是含裝潢就不能這樣算了」、「漏水是最難修的，修這麼多，換一間吧」。