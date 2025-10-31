ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

公股銀預測未來半年房市：買氣恐繼續萎縮

▲▼台北房市,台北鳥瞰,台北市房市,台北市鳥瞰。（圖／記者董美琪攝）

▲公股銀：房市半年內恐冷颼颼。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

中央銀行推動第7波選擇性信用管制至今已超過一年，全台房市買氣仍顯低迷。展望明年上半年，公股行庫普遍預期，在政策與利率尚未鬆動的情況下，市場將持續呈現「交易量縮小、價格支撐、區域表現分歧」的態勢。

央行啟動房貸控管後，買氣明顯降溫，成交量明顯萎縮。雖然政府陸續對自住族群釋出利多，例如「新青安貸款」排除在《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制之外，並放寬換屋族出售舊屋的期限至18個月，但行庫主管指出，整體市場氣氛依舊偏冷，未見明顯回溫。預售市場以「價穩量縮」為主，中古屋價格則出現些微鬆動。

根據《中央社》報導，銀行業者分析，並非所有購屋族都符合首購資格，須受到貸款成數限制；若購買高總價住宅，還可能被認定為「豪宅」，貸款比重僅能達3至4成，讓不少民眾感受資金壓力。

台灣銀行指出，房市交易信心仍受政策調控影響，目前主要仍由自住與剛性需求支撐，預料未來半年內交易量將維持緊縮格局。台銀提醒，民眾普遍轉為觀望，且對後續房價仍有修正預期，加上利率居高不下，先前漲幅過大的區域恐面臨更大跌價壓力。

土地銀行則補充，雖然央行尚未調整現行信用管制，但已放寬換屋族期限，有助於部分需求釋放。不過，交易量能是否因新青安貸款排除放款比率限制而明顯回升，仍需觀察央行後續是否鬆綁「集中度管理」政策。

土銀預估，在供給量增加、成交量疲軟的情況下，市場供需將面臨壓力，短期內房市仍處於修正階段，整體走勢以「量縮、價盤整」為主。若賣方願意擴大讓利、以價換量，則有望帶動短期回溫。

