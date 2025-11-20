雙胞胎姊妹擁「上億豪宅」卻淪月光族　窮到申請補助過活

▲日本一對雙胞胎姊妹在東京擁有上億房產，但卻無法支付生活費，引起討論。示意圖非本文事發地。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉國吏／綜合報導

日本東京有一對76歲的雙胞胎姊妹，高原幸子（Sachiko Takahara）與節子（Setsuko Takahara），住在價格破億日圓的高級公寓，卻因收入無法負擔生活費，用完存款後甚至申請了生活補助。這對姊妹的處境引起社會關注。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，幸子和節子居住的公寓位置便利，步行五分鐘即可到車站，原購價約7000萬日圓，如今已漲至超過1億日圓。但她們每月收入僅合計21萬日圓，包含幸子亡夫的退休金及節子的養老金，卻需面對每月超過25萬日圓的開銷，包括公寓管理費、資產稅及日常生活開支。姐妹倆存款僅剩約40萬日圓，財務壓力已逼近極限。

有理財專家指出，這種現金流短缺的困境在高齡化都市中愈加普遍。日本有六成家庭資產集中在房產上，卻因缺乏現金收入而陷入財務危機。他建議可以考慮將部分房產持分出售解決短期的資金問題。

另一個方式則是透過反向抵押貸款，將房屋抵押給銀行以取得現金，同時仍可居住於原住所。不過專家提醒，這類方案涉及房產估值、利息及法律細節，需經專業評估才能執行。