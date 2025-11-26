30歲存到300萬！她打算「存款500萬」就買房　網卻搖頭：確定嗎

▲原PO打算存到500萬元就買房。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

不少人都會設定目標，好讓自己更有存錢的動力。近日就有一名女網友分享，自己從剛出社會時，月薪僅3萬多元，但她終於在30歲達成「存到300萬」的目標，未來存到500萬元時，她則預計買房，不知道大家存錢的目標是什麼？貼文曝光後，引起討論。

這名女網友在Dcard上，以「30歲終於有300萬了」為標題發文表示，自己出社會初期，實領薪水約3.5萬元，年薪約45萬至50萬元，直到28歲轉職後，月薪提升至5.5萬，連同獎金，年薪約80萬元。

原PO透露，自己的儲蓄率大約維持在50%左右，除了偶爾出國旅遊、換過兩支iPhone，平時生活節儉，保養品也都買開架品牌，雖然她是基層員工，但30歲存到300萬元，讓她覺得存錢好像沒有想像中難。她最後也說，如果35歲時，有存到500萬元，她就要買房，不知道大家存錢的目標是什麼呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「恭喜，難能可貴」、「靠自己的女生真的很厲害」、「住家裡真的可以省很多，我剛出社會那幾年，薪水一堆給房東了」。也有網友表示，「500萬不要買房，真的，繼續存下去到退休就好了，除非你是買鄉下沒超過500萬的那種」、「500萬買房？確定嗎」、「個人建議，如果不是一次付清或是5年內付清的，都不要輕易買房，但買房是正確的」。