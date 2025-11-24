日月潭飯店「一晚破4.7萬」！網驚呆：含來回機票嗎...2派戰翻

▲國內旅遊面臨「住宿價格昂貴」的負面風評。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王麗琴／綜合報導

近年來國旅常被批評太貴，其中「住宿價格高昂」更是眾矢之的。近日就有民眾查詢房價時發現，日月潭一間飯店週六一晚竟要價4.7萬元，讓他直呼「這價格是有含來回機票嗎？」貼文引發網友熱議，許多人感嘆「台灣國旅真的越來越貴」。

日月潭是台灣最具代表性的景點之一，更是許多外國遊客來台必遊景點，其周邊也有不少飯店、民宿，從高級到平價都有。近日就有一名網友在Threads發文分享一家日月潭附近的飯店價格。從照片可見，週六一晚原價是5萬3726元，該網站打出8.9折優惠，不過折扣完一晚仍高達4萬7576元，讓原PO忍不住驚嘆，「這價格是有含來回機票嗎？」

▲網友曬出日月潭某飯店的價格，驚嘆「這價格是有含來回機票嗎？」（圖／翻攝自Threads）

貼文一出在短短時間即超過100萬次瀏覽，超過2.2萬網友按讚、破千則留言，網友表示「這個價格可以飛北海道2人來回機票」、「我只能說，每看一次台灣飯店的價格，看完就會默默打開skyscanner看機票」、「住不起，這價格只能去北海道欣賞飯店湖景了」、「我好窮只能出國玩，韓國釜山飯店這個景一間一晚2600，釜山機票來回3100元」、「可能真的能國內旅遊的都是有錢人」。

不過也有網友幫忙緩頰，認為高級飯店本來就有特定客群，「笑死留言嫌貴的的大多是一輩子住不起的，有沒有想過為什麼他能一直開著不降價」、「這間我住了很多次，其實蠻推的，但是千萬不要連假去」、「我是覺得有錢人不是白癡，光收錢沒享受到這家早就倒了」、「嫌貴的本來就不是他的客群」、「通常住得起這個房價的人，去國外也不會去住那種一晚一萬內的」。