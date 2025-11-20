「不婚不生不買車」有購屋優勢？大票納悶：那買房幹嘛

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友表示，近期聽到「不婚、不生、不開車」在購屋時更有利的說法，因為單身可鎖定套房或小坪數、不用考量學區，且不開車省下車位動輒數百萬元的支出，話題引發討論。

該名網友在PTT的home-sale板發起閒聊「不婚不生不開車是否比較好購屋？」說他最近聽到一個有趣的說法，「那就是不婚不生不開車在購屋的時候有很大的優勢。」

會這麼說，是因為不婚可接受套房、不須顧慮吵架後還要共處一室；不生便能排除學區條件；不開車則可省去車位費用「現省三百萬」。他話鋒一轉，也擔心這種物件雖好入手，卻可能在市場上較不受青睞，未來轉售不容易。

貼文引發討論，不少人納悶，「那買房幹嘛？」「住家裡就好，最省。」「不是，你不婚不生買房誘因就小很多了。」「不婚不生不買房、不買車，躺平。」「不婚不生不開車把錢花掉就好啦！還苦苦存錢幹嘛？」

也有網友表示，「正常有腦袋的不婚不生族，一定要在市區買一間，以後還能以房養老。」「不開車的話你就得雙北捷運站旁，價格嘛…」「等你老了還要看家裡臉色？最重要的居住品質是自己的。」「搞不懂為什麼不婚不生，就不能買自己的房子？買房是投資+自住。」