預算有限只能買郊區房　家人狂怨「買太遠」！內行讚：理性的決定

▲蛋黃區的房子價格令人卻步。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房買在蛋黃區通常享有「易漲難跌」的優勢，但是蛋黃區非人人買得起，因此不少人會退而求其次，選擇蛋白區，或是郊區的大坪數房子，就有網友表示，基於預算考量選擇在郊區購屋，卻被一票還沒買房的朋友質疑買太遠。粉專「賣厝阿明 知識+」則表示，在預算有限下選擇郊區，其實是相當理性的決定。

粉專「賣厝阿明 知識+」發文，郊區購屋早已成為許多預算有限購屋者的現實選擇，尤其是房價高漲的雙北地區，精華區每坪單價早已突破百萬元，對一般上班族來說根本遙不可及；這個狀況不只在台灣發生，其實也是全球現象。美國就出現「城市化郊區」的趨勢，許多人負擔不起市區的高房價，轉而選擇郊區置產。

粉專提到，住郊區最多人在意的就是通勤時間，「畢竟每天多花一兩小時通勤，長期下來確實是不小的負擔」，不過，與其壓縮生活品質在市區擠小宅，不如在郊區換得更寬敞與自在的生活，像是新北市板橋、新莊精華區，每坪就要70萬元，而林口新建案均價58萬，價格差距明顯。

粉專建議「先求有再求好」，從財務規劃角度來看，在預算有限的情況下選擇郊區，是理性的決定，且現在郊區的交通、機能建設都在改變，提前卡位尚有發展潛力的郊區，雖然一開始會有許多不便，但未來生活機能和房價都可能同步提升，「在房價高漲的時代，能夠買房已經是一種成就。」