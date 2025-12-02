年薪120萬買北市房「一人扛1100萬房貸」　全場勸退：太吃力

▲買房示意圖。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北房價高，自備款動輒數百萬，普通受薪階級想要在台北買房確實很有挑戰，有網友表示，女主管年薪120萬，靠著工作15年的存款、投資，再加上家人支援，準備800萬頭期款，要購入大同區18坪新大樓兩房一廳，每年房貸須還45萬，他一聽直呼壓力太大了。對此，網友感嘆「120買新北舊公寓都很吃力了。」

原PO在Dcard發文，女同事現年40歲，在內湖科技園區某間公司擔任小主管，單身多年努力工作，靠自身存款加上家人支援，已準備好800萬元頭期款，在大同區購置18坪、兩房一廳的新大樓。他透露，女主管貸款1100萬元，由於利率上升，加上年紀關係，房貸最多只能貸到30年，每年還款約45萬元。

原PO表示，女主管單身，一個人扛房貸，必須確保未來40年不失業、不生病，保持穩定收入，才能負擔得起房子。他不禁好奇，「年薪120萬元的人沒資格在台北市買房子嗎？我想討論的是一般人的想法，你/們應該也覺得被台北市的房地產排除在外了吧？」

貼文曝光，網友直呼買不起，「台北新房本來就不是給普通受薪階級買的，120萬的薪資適合找舊房子」、「120萬在台北本來就遠低於平均家戶收入啊，更不要說已經40歲了」、「我年收130萬，已經被擠出台北了」、「年薪120萬可以買北市一些老舊小沒有問題」、「有多少錢做多少事，你財力不足人家就是沒資格，沒錢就認命住遠一點」。

有網友分享財務規劃，「妳同事狀況跟我很像，但我很樂觀耶！年薪150萬+股票投資，存款1000萬的時候買了1500萬的小宅。目前規劃若一切順利，10年後手上有2000萬時可退休。」