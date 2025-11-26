買房反悔「10萬定金被沒收」！基隆女竟告老闆求償：公司害的

▲基隆女子因安全問題而選擇離職，買房定金也遭建商沒收，因此提告公司求償。（示意圖／記者項瀚攝）

記者莊智勝／基隆報導

基隆市一名黃姓女子日前在其任職的公司附近向建商購屋，並支付定金10萬元，後卻因公司屢次傳出爆炸事件，黃女基於安全考量而離職，並因此打消買房念頭，定金也遭建商沒收。黃女認為是公司造成損失，因此提告求償10萬元。基隆地院法官審理後，駁回黃女請求。可上訴。

判決指出，黃女主張她於101年起於該公司任職，後公司頻頻傳出爆炸事件，且現場逃生動線混亂，火花數起，且她與多名外籍移工溝通不良，事發後還前往相命館收驚；雖然之後公司要求她回來上班，但卻未告知日後再發生爆炸之緊急逃生路線，黃女基於害怕因而選擇離職。但黃女控訴，在離職前已於公司附近向建商購買房屋，並支付定金10萬元，因離職故未買房，10萬定金也遭沒收，黃女認為歸根究柢是公司讓她損失工作機會，因此提告，請求公司賠償她被沒收之定金10萬元。

對此，公司法定代理人則駁斥，黃女所稱之10萬元損害，並非公司所造成，兩者間無因果關係，且事發迄今多年，主張時效已經消滅，請求駁回黃女之訴。

基隆地院法官審酌，黃女主張買房定金10萬元被建商沒收，與公司發生爆炸而離職，兩者毫不相涉，無相當因果關係，黃女向公司求償，不但無理由，也無任何法律依據，因此駁回其請求，判公司免賠。全案仍可上訴。