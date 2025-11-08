ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表盤點台中超巨量販店地主

記者陳筱惠／台中報導

近期台中青海家樂福要收攤的訊息不斷傳出，地主由鉅建設則成為事主，輿論也讓由鉅建設私下澄清「還沒規劃」。而家樂福也說目前持續營運中，不過觀察台中市區現存的14家量販大賣場，地主結構多元，其中有5大之最值得關注。

▲▼ 台中大賣場，量販店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中青海家樂福要收攤的訊息不斷傳出，不過地主並未有新規劃。（圖／記者陳筱惠攝）

《ETtoday新聞雲》統整地坪1500坪以上的量販店買場，首先是市區最大量販店為南區的「愛買復興店」，該店佔地超過4300坪，是扣除停車空間後，台中市土地面積最廣的量販店。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

目前的地主是豐邑百貨為知名建商豐邑集團旗下公司，因此也被認為是未來重建機會最大的量販店之一。不過豐邑集團表示暫無開發計劃。

台中市量販店的地主，具建商背景的不多，僅「愛買復興店」，還有近期出現歇業喧囂的「家樂福青海店」與「愛買水湳店」、「大買家國光店」4家，而「家樂福青海店」地坪2758.5坪。

▲▼ 台中大賣場，量販店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲市區最大量販店為南區的「愛買復興店」，該店佔地超過4300坪，是扣除停車空間後，台中市土地面積最廣的量販店。（圖／記者陳筱惠攝）

近期不少店家宣布12月撤出，引發輿論，不過家樂福中區公關則是表示：「賣場仍然維持正常營業中，24小時為消費者提供服務，歡迎前來參觀選購。關於網路傳言，若確定，則會有正式公告，提前讓大眾知道。」

另外「愛買水湳店」的地主遠揚建設，與愛買同屬於遠東集團，「大買家國光店」則是所屬大買家，其背後則是中陽集團，因此本質上算是集團以自有土地經營賣場。

而量販店地主最大宗的族群，其實是傳產業者，包括「大買家北屯店」、「愛買豐原店」、「家樂福沙鹿店」的地主，以及台糖當房東的「家樂福西屯店」，均為傳產企業背景。

▲▼ 台中大賣場，量販店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲量販店地主最大宗的族群，其實是傳產業者，包括「大買家北屯店」。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「傳產企業取得土地的時間早，且因廠房規模大，所以早年的廠址佔地寬廣。隨著市區發展，這些傳產廠房成為精華地段少見的大面積土地，加上產業轉型，許多傳產業者的生產基地外移、生產模式也轉趨科技化，因此便釋出土地，轉型為包租公長期收租賺取穩定收益，使傳產業者成為台中量販店的最大宗地主。」

▲▼ 台中大賣場，量販店 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲前身為大潤發的「大全聯忠明店」，地主為同棟樓上的教會。（圖／記者陳筱惠攝）

而台中量販店最神秘的地主，為前身為大潤發的「大全聯忠明店」，地主為同棟樓上的教會。不少教會早年基於宣教與滿足自用需求為目的，購置土地自建基地，由於教會購地的資金多半來自於信眾募捐，且須顧及社會觀感，因此資產大多「只進不出」。

地主結構最複雜的量販店，則是「家樂福太平店」，由多位陳姓自然人持有。21世紀不動產資深經理沈政興分析：「這類由多名自然人持有的大面積土地，通常是由當地大家族繼承而來，因家族子孫興旺，地主人數也就不斷膨脹，若想賣地處分，還需整合多人意見，所以與其賣地，不如長期租給大賣場賺租金。」

關鍵字：台中家樂福地主量販店傳產業者愛買大買家家樂福

